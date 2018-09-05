В WBA потребовали проведения поединка между Лебедевым и Усиком
- РИА Новости
«WBA выслала письмо, в котором она обязывает начать переговоры о бое между Лебедевым и Усиком. До 3—4 октября идут переговоры. Если же договориться не получится, то должны быть торги», — цитирует менеджера РИА Новости.
Он также заявил, что многое будет зависеть от желания сторон.
«Сейчас сложно говорить конкретно. Но велика вероятность, что в течение полугода бой Усик — Лебедев может осуществиться. Пока мы смотрим на бой с турком Хизни Алтынкая», — добавил Корнилов.
Поединок между Лебедевым и Алтункая состоится 7 сентября на челябинской арене «Трактор».
Ранее промоутер Хрюнов сравнил Лебедева с хорошим вином.