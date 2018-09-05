В WBA потребовали проведения поединка между Лебедевым и Усиком

Менеджер российского боксёра Дениса Лебедева Вадим Корнилов рассказал о желании Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) провести поединок его клиента с абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе украинцем Александром Усиком.

«WBA выслала письмо, в котором она обязывает начать переговоры о бое между Лебедевым и Усиком. До 3—4 октября идут переговоры. Если же договориться не получится, то должны быть торги», — цитирует менеджера РИА Новости.

Он также заявил, что многое будет зависеть от желания сторон.

«Сейчас сложно говорить конкретно. Но велика вероятность, что в течение полугода бой Усик — Лебедев может осуществиться. Пока мы смотрим на бой с турком Хизни Алтынкая», — добавил Корнилов.

Поединок между Лебедевым и Алтункая состоится 7 сентября на челябинской арене «Трактор».

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