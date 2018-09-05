В WBA потребовали проведения поединка между Лебедевым и Усиком

Короткая ссылка
Менеджер российского боксёра Дениса Лебедева Вадим Корнилов рассказал о желании Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) провести поединок его клиента с абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе украинцем Александром Усиком.
В WBA потребовали проведения поединка между Лебедевым и Усиком
  • РИА Новости

«WBA выслала письмо, в котором она обязывает начать переговоры о бое между Лебедевым и Усиком. До 3—4 октября идут переговоры. Если же договориться не получится, то должны быть торги», — цитирует менеджера РИА Новости.

Он также заявил, что многое будет зависеть от желания сторон.

«Сейчас сложно говорить конкретно. Но велика вероятность, что в течение полугода бой Усик — Лебедев может осуществиться. Пока мы смотрим на бой с турком Хизни Алтынкая», — добавил Корнилов.

Поединок между Лебедевым и Алтункая состоится 7 сентября на челябинской арене «Трактор».

Ранее промоутер Хрюнов сравнил Лебедева с хорошим вином.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить