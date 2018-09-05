Разминка перед Усиком: как Лебедев готовится к бою с турецким боксёром Алтынкая

7 сентября российский боксёр Денис Лебедев проведёт первый бой за 14 месяцев. Его соперником станет 30-летний турок Хизни Алтынкая. По словам менеджера россиянина, в случае победы уроженец Старого Оскола получит право сразиться с абсолютным чемпионом в первом тяжёлом весе — украинцем Александром Усиком.

В начале сентября боксёр Денис Лебедев вернётся на профессиональный ринг. Свой последний бой россиянин провёл 14 месяцев назад, когда судьи отдали ему победу над малоизвестным австралийцем Марком Флэнаганом. На тот момент уроженец Таунсвилла имел в своём послужном списке 22 победы при пяти поражениях, причём все поединки провёл исключительно на родине.

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Соперник Лебедева по сентябрьскому поединку имеет схожую карьеру. Турок Хизни Алтынкая, родившийся в немецком Нойвиде, вплоть до 2017 года ни разу не выступал за пределами своей страны. За это время он успел одержать 30 побед, 17 из которых были добыты досрочно. Но оба его выезда за пределы Германии завершились неудачно. Сначала он уступил поляку Кшиштофу Гловацкому, а после — казахстанцу Бейбуту Шуменову. Причём в той схватке на кону стоял титул регулярного чемпиона WBA в первом тяжёлом весе.

Однако для Лебедева этот поединок имеет ещё более принципиальное значение. За последний год Денис успел отказаться от участия во Всемирной боксёрской суперсерии, вследствие чего был переведён в статус «чемпиона в отпуске», но при этом не утратил шанса побороться за все четыре пояса в первом тяжёлом весе. Как рассказал менеджер спортсмена Вадим Корнилов, согласно договору со Всемирной боксёрской ассоциацией 39-летний россиянин вправе рассчитывать на поединок с Александром Усиком в случае победы над турком.

«В тот момент он был суперчемпионом WBA. Была предложена стратегия, при которой Денис становился «чемпионом в отпуске», а победитель Всемирной боксёрской суперсерии должен был провести с ним бой. Это было прописано в резолюции. Мы договорились, что Лебедев устроит разминочный поединок, а дальше должна быть встреча с Усиком. В ассоциации постановили, чтобы предварительная схватка должна быть с кем-то из топ-15 рейтинга. Мы связывались со многими, но согласился только турок. Этот вариант нас устроил», — приводит слова Корнилова «Спорт-Экспресс».

При этом он признался, что совсем недавно Лебедев был близок к тому, чтобы повесить перчатки на гвоздь.

«У Дениса была идея объявить о завершении карьеры после этого боя (с Алтынкая. — RT). У него, как известно, больше года назад ушла из жизни мама, он долго не тренировался, набрал лишний вес. Несколько месяцев назад он начал заниматься и передумал уходить. В его планах ещё несколько боёв. Из-за трагедии с матерью и по ряду других причин он отказался от участия в WBSS», — признался Корнилов.

Сам Лебедев признался, что возвращать спортивную форму ему было непросто, однако сейчас он чувствует себя отлично.

«Подготовка к поединку прошла хорошо. Я второй год без боёв, набрал больше веса, чем обычно, но начал сбрасывать, сейчас уже чувствую себя легко. Очень нравится быть таким же подвижным, как раньше. Хотя начинал я тяжело, бил медленно, сейчас скорость возвращается, так что я доволен собой», — цитирует Лебедева пресс-служба RCC Boxing Promotions.

Лебедев отказался оценивать своего соперника и давать прогнозы на грядущий поединок, однако заверил, что разобрал стиль ведения боя и тактику Алтынкая.

«Как работает Хизни, я видел. Скажу лишь, что в рейтинге WBA он занимает девятую строчку, когда-то и я там был. Предложения соперникам делали, многие отказались, а этот парень решил использовать свой шанс и согласился. Естественно, я посмотрел его бои, нашёл слабые и сильные стороны. Уверен, что и он провёл такую же работу в отношении меня. Всё по-честному, это спорт, ничего личного», — отметил Лебедев.

Для Дениса этот поединок станет первым, который он проведёт в Челябинске. Но россиянин уверен, что местные болельщики будут поддерживать его не хуже столичных.

«Мне очень нравятся уральцы: простые, откровенные, доброжелательные люди. Не хочу никого обидеть в Москве, но там публика немного избалованная — концерты, звёзды и так далее. На Урале по-другому. В моих жилах течёт сибирская кровь, у меня отец сибиряк, поэтому мне по душе быть здесь», — сказал Лебедев.

Успех в бою с Алтынкая вплотную подведёт Лебедева к схватке с Усиком. Однако даже резолюция WBA может не стать ключевым фактором в этом вопросе. Так, 10 ноября Александр встретится с британцем Тони Беллью, после чего может сменить весовую категорию. Ранее украинец не раз заявлял о своём желании подняться в тяжёлый вес.

«Я не смог принять участия в восьмёрке сильнейших, по правилам WBA я являюсь «чемпионом в отпуске» и имею право сразиться с Александром Усиком. Но я понимаю его, он провёл классный турнир и очень красивый финальный бой. В его исполнении мы увидели, что значит «Его Величество Бокс». Поэтому буду рад сразиться с ним, если наши стороны сумеют договориться», — отметил Лебедев.

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По мнению известного российского промоутера Владимира Хрюнова, после 14-месячного простоя Лебедеву необходимо оценить своё нынешнее состояние, что и будет сделано в поединке с Алтынкая.

«Лебедев долгое время не боксировал, но при этом он обязательный претендент на пояс, который сейчас принадлежит Усику. Совершенно правильно, что он проводит подобный поединок, чтобы оценить собственные силы. Думаю, выбор соперника является совершенно правильным. Но самое главное, что у российских болельщиков появилась возможность в очередной раз посмотреть на выступление Дениса. Неважно, кто будет в другом углу, в Челябинске соберётся полная арена. Желаю ему одержать победу», — заявил Хрюнов RT.

При этом он выразил мнение, что проведение поединка в Челябинске не связано с отсутствием интереса к Лебедеву со стороны московской публики.

«Профессиональный бокс — это бизнес. Думаю, выбор места проведения поединка обусловлен в первую очередь коммерческими обстоятельствами. Но бой будет показан в эфире федерального канала, поэтому следить за ним сможет любой болельщик», — отметил промоутер.

В августе Лебедеву исполнилось 39 лет — это приличный возраст для профессионального спортсмена. Однако Хрюнов считает, что с годами Денис не стал хуже.

«В своё время Виталий Кличко сказал, что боксёры — как хорошее вино, с возрастом становятся лишь лучше. Думаю, это выражение подходит и к Лебедеву», — добавил Хрюнов.