Майк Тайсон и Костя Цзю были награждены за вклад в развитие бокса на открытии зала в Челябинской области
- РИА Новости
Тайсон, Цзю, а также чемпион мира по боксу Руслан Проводников приняли участие в церемонии открытия физкультурно-оздоровительного комплекса в Коркине.
Кремлёв обратился к прославленным спортсменам на церемонии открытия.
«Вы были примером для многих поколений молодых боксёров, мы росли на ваших боях. Спасибо за то, что вдохновляли и вдохновляете нашу молодёжь на занятия боксом», — цитирует Кремлёва пресс-служба Федерации бокса России.
Ранее Тайсон рассказал, кого будет поддерживать в поединке Хабиб Нурмагомедов — Конор Макгрегор.