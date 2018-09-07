Майк Тайсон и Костя Цзю были награждены за вклад в развитие бокса на открытии зала в Челябинской области

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Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв отметил бывших абсолютных чемпионов мира Майка Тайсона и Костю Цзю специальными наградами за вклад в развитие бокса на открытии зала в Коркине в Челябинской области.
Майк Тайсон и Костя Цзю были награждены за вклад в развитие бокса на открытии зала в Челябинской области
  • РИА Новости

Тайсон, Цзю, а также чемпион мира по боксу Руслан Проводников приняли участие в церемонии открытия физкультурно-оздоровительного комплекса в Коркине.

Кремлёв обратился к прославленным спортсменам на церемонии открытия.

«Вы были примером для многих поколений молодых боксёров, мы росли на ваших боях. Спасибо за то, что вдохновляли и вдохновляете нашу молодёжь на занятия боксом», — цитирует Кремлёва пресс-служба Федерации бокса России.

Ранее Тайсон рассказал, кого будет поддерживать в поединке Хабиб Нурмагомедов — Конор Макгрегор.

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