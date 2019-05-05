«Нарушение этических норм»: Всемирная медицинская ассоциация не одобрила правило о снижении тестостерона у легкоатлеток

Члены Всемирной медицинской ассоциации (WMA) выступили с просьбой пересмотреть новые правила Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Согласно нововведению, с 8 мая 2019 года спортсменкам с повышенным уровнем тестостерона необходимо принимать препараты по его снижению, для того чтобы участвовать в соревнованиях. По мнению врачей, это может нанести вред здоровью атлеток.

«Есть сомнения в медицинской составляющей правил»

В столице Чили Сантьяго состоялось внеочередное заседание совета Всемирной медицинской ассоциации, на котором члены WMA потребовали немедленной отмены новых правил IAAF, согласно которым спортсменки с повышенным уровнем тестостерона обязаны принимать гормональные препараты для его снижения.

Так, в заявлении организации, опубликованном по итогам работы исполкома WMA, говорится о том, что принуждение к употреблению вышеназванных препаратов представляет собой случай вопиющей дискриминации, основанной на врождённых, генетических особенностях спортсменок, и противоречит международным стандартам медицинской этики и прав человека.

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Кроме того, врачи обратились к своим коллегам по всему миру с призывом проигнорировать правила и требования IAAF и тем самым остаться верными этическому кодексу медицинской практики.

Представители WMA акцентируют внимание на том, что принудительное снижение чрезмерного уровня эндогенного тестостерона, в случае если он не признан патологией, может нанести вред здоровью.

Так, президент организации доктор Франк Ульрих Монтгомер заявил, что высокий уровень тестостерона у спортсменок не является серьёзным отклонением в физическом развитии.

«Ни один врач не может принуждать к введению этих препаратов, и мы определённо призываем наших коллег воздерживаться от предоставления гормонально активных лекарств спортсменам просто потому, что этого требуют некоторые правила. Врачи не должны причинять вред пациентам. Если они начнут давать эти препараты, то автоматически нарушат все нормы. Кроме того, данное правило наносит вред совершенно нормальному организму с достаточно высоким уровнем тестостерона. Зачем? Лишь для только для того, чтобы дать женщинам право участвовать в соревнованиях? Мы же не требуем, чтобы баскетболисты, которые выше своих партнёров по команде, хирургическим путём уменьшали свой рост лишь из-за того, что они имеют преимущество над другими спортсменами!» — цитирует профессора AFP.

Кроме того, глава Всемирной медицинской ассоциации отметил, что жёсткие критерии IAAF необоснованны с научной точки зрения.

«У нас есть серьёзные сомнения в отношении не только этической, но и медицинской составляющих этих правил. Они разработаны на базе слабо подкреплённых данных одного исследования, которое в настоящее время широко обсуждается научным сообществом. Именно поэтому мы призываем к их немедленному отзыву», — цитирует Монтгомера официальный сайт WMA.

Позицию WMA поддержали врачи из 114 стран, входящих в ассоциацию, однако реакции со стороны IAAF пока не последовало. При этом эксперты отмечают, что публичное выступление медиков может повлиять на решение IAAF, хотя правила должны вступить в силу уже через несколько дней, 8 мая.

Требования касаются в первую очередь спортсменок, выступающих на дистанциях от 400 до 1500 метров. По новым нормам, для участия в соревнованиях уровень гормона необходимо опустить ниже 5 нмоль/л. В противном случае легкоатлетки будут дисквалифицированы и отстранены от стартов.

«Буду ли пить гормональные препараты? Чёрт возьми, нет!»

Стоит отметить, что WMA — не первая медицинская организация, выступившая с осуждением новых правил IAAF.

Первыми о дискриминации в этой связи заговорили представители Южноафриканской медицинской ассоциации, а вслед за ними 60 известных атлетов подписали петицию, в которой обвинили международную федерацию в нарушении основных принципов олимпийского движения.

Однако самым активным борцом за справедливость по вопросу высокого тестостерона в крови у женщин стала двукратная олимпийская чемпионка Кастер Семеня — 28-летняя бегунья, в категоричной форме отвергающая предложения о снижении высокого уровня тестостерона в крови, обратилась в Спортивный арбитражный суд с просьбой об отмене новых требований и норм.

Однако в CAS решение IAAF оставили без изменений, не усмотрев в действиях руководства Международной ассоциации легкоатлетических федераций прямых нарушений и признаков дискриминации.

«Это очень простой ответ для любой спортивной ассоциации. В лёгкой атлетике есть две классификации — по возрасту и полу, и мы отчаянно стараемся защитить обе. Мы очень благодарны CAS за поддержание данного принципа», — приводит слова главы IAAF Себастьяна Коэ Reuters.

Впрочем, не саму Семеня, ни её сторонников решение суда не остановило. Спортсменка уже заявила о том, что будет подавать апелляцию. Кроме того, на защиту бегуньи встала не только WMA, но и федерация лёгкой атлетики ЮАР, которая уже рассматривает возможность подачи жалобы не только в CAS, но и в Федеральный суд Швейцарии.

«Мы разочарованы и глубоко шокированы таким решением. Без сомнения, уважаем позицию суда, но не исключаем подачи апелляции. Признаёмся, что по-настоящему потрясены решением CAS в пользу такого дискриминационного правила. Суд не только смотрит сквозь пальцы на этот острый вопрос, но и хочет оправдать это явление. Это ужасно», — говорится в официальном заявлении южноафриканской федерации.

Что касается самой Кастер, девушка готовится не только к судебным тяжбам, но и принимает активное участие в соревнованиях.

Так, 3 мая на первом этапе Бриллиантовой лиги в Дохе двукратная олимпийская чемпионка одержала победу в забеге на дистанции 800 метров.

После награждения золотой медалью спортсменка вновь рассказала журналистам о своей спортивной философии и подчеркнула, что, несмотря на все решения суда, не станет принимать новые препараты и продолжит борьбу за свои права.

«Буду ли пить гормональные препараты? Чёрт возьми, нет! Это незаконный метод. Бог дал мне карьеру, он её и завершит. Ни один человек никогда не заставит меня прекратить бегать. Я верю в спортивный дух, в то, чему учит спорт: продолжать идти вперёд, несмотря на все трудности. Знаю, что порой жизнь бывает непростой, но я верю, что всегда есть способ решить проблемы. Одно из моих твёрдых убеждений заключается в том, что из любой ситуации всегда есть выход», — заявила Семеня.