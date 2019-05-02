«Какая-то дурацкая шутка»: трансгендера осудили за участие и победу в женских соревнованиях

Американскую спортсменку-трансгендера Мэри Грегори, выступающую на женских соревнованиях по пауэрлифтингу, раскритиковали после того, как она одержала ряд побед и установила несколько рекордов. Многие пользователи соцсетей, в том числе известные атлеты, посчитали, что у Грегори есть несправедливое преимущество перед соперницами из-за особенностей физиологии и ей стоит состязаться с мужчинами. Почти одновременно с этим Спортивный арбитражный суд признал законными новые правила Международной ассоциации легкоатлетических федераций, согласно которым спортсменок с повышенным уровнем тестостерона не будут допускать до женских соревнований. Это решение может стать примером для руководящих органов в других видах спорта.

На американскую спортсменку-трансгендера Мэри Грегори, занимающуюся пауэрлифтингом, обрушилась волна критики со стороны атлетов с мировым именем.

Шквал негатива в её адрес последовал после того, как она выиграла девять турниров под эгидой Raw Powerlifting Federation и установила на последнем из них четыре мировых рекорда, о чём рассказала в своём Instagram.

Грегори обвинили в том, что своих успехов она достигла нечестным путём. Пользователи соцсетей уверены, что она имела весомое преимущество над соперницами, так как является трансгендером. По их мнению, возможности американки можно сопоставить с теми, что демонстрируют мужчины, и поэтому соревноваться она должна с ними.

Среди тех, кто выразил недовольство победами и рекордами Грегори, оказалась бывшая британская пловчиха, серебряный призёр Олимпийских игр 1980 года Шеррон Дэвис. Она заявила, что участие трансгендеров в женских соревнованиях несправедливо.

«Это трансгендерная женщина с мужским телом и мужской физиологией, которая побила мировой рекорд и выиграла женский турнир по пауэрлифтингу в США. Женщина с женской анатомией не может состязаться в таком случае», — заявила Дэвис в Twitter.

Её подержала двукратная олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Келли Холмс. Она предложила трансгендерам организовывать свои собственные соревнования.

«Это какая-то дурацкая шутка. Всё идёт к тому, что цисгендерные женщины станут бойкотировать определённые соревнования. Создайте отдельную трансгендерную категорию, а лучше целые трансгендерные игры. Иначе я боюсь, что трансгендерное сообщество получит негативную реакцию от зрителей. Это обязательно случится!» — уверена бывшая спортсменка.

Its a bloody joke and all getting ready for biological women to boycott certain events.Have a trans category if need be but even better a trans games.Otherwise i’m starting to worry about the backlash and abuse that the trans community will get from spectators. It will happen! — Kelly Holmes (@damekellyholmes) 28 апреля 2019 г.

В то же время некоторые пользователи соцсетей поддержали Грегори и пожелали ей дальнейших успехов. Среди них были и женщины, которые не считают, что спортсменка должна соревноваться с мужчинами.

Скандал вокруг Грегори совпал по времени с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску южноафриканской бегуньи Кастер Семени к Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Она требовала признать незаконными новые правила, касающихся допуска спортсменок к женским соревнованиям, но получила отказ.

Ранее IAAF объявила, что намерена запретить спортсменкам с повышенным уровнем тестостерона соревноваться в женских состязаниях по отдельным дисциплинам. Они должны либо принимать препараты, которые снизят уровень мужских гормонов до среднего для женщин уровня, либо принимать участие только в специальных соревнованиях между собой. Новые правила должны были коснуться тех спортсменок, которые от природы имеют чрезмерно высокий уровень тестостерона, такие как Семеня, и трансгендерных легкоатлеток, принимающих мужские гормоны.

Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 метров в ответ начала судебную тяжбу с IAAF с требованием отменить новые правила. CAS в течение нескольких месяцев рассматривал обращение спортсменки, из-за чего введение дополнительных требований для женщин приходилось откладывать.

В итоге суд решил отказать Семене в её жалобе. Панель арбитров посчитала, что новые правила IAAF не являются незаконными, как того требовали признать адвокаты спортсменки. При этом CAS согласился, что требования IAAF являются дискриминационными, однако такая дискриминация является необходимой для сохранения целостности женской лёгкой атлетики.

CAS отдельно рекомендовал IAAF продолжить совершенствовать правила, касающихся спортсменок с повышенным тестостероном, и предоставить доказательства того, что ограничения действительно необходимы. Однако на данный момент такие спортсменки, как Семеня, должны принимать препараты для снижения тестостерона, что должно существенно повлиять на их физические возможности.

На рекомендацию CAS в IAAF ответили, что новые правила вступят в силу уже 8 мая. При этом для того, чтобы женщины с повышенным тестостероном могли участвовать в состязаниях, они должны продемонстрировать необходимой уровень гормонов в течение шести месяцев. Из-за этого те легкоатлетки, которых касается данная проблема, рискуют пропустить чемпионат мира в Дохе, который начнётся 27 сентября, если только они не начали уже принимать необходимые препараты.

Теперь Семеня готовится подать апелляцию на решение CAS. Она заявила, что IAAF ведёт борьбу персонально против неё, но это не помешает ей дальше одерживать победы среди женщин.

«Я знаю, что правила IAAF всегда были нацелены на меня конкретно. В течение десятилетия IAAF пыталась меня ослабить, но это сделало меня только сильнее. Решение CAS не сдержит меня. Я снова поднимусь и продолжу вдохновлять молодых женщин и спортсменок в Южной Африке и во всем мире», — заявила Семеня через адвокатов.

Решение CAS может создать прецедент для других международных спортивных федераций, которым приходится решать проблемы равного соперничества среди женщин. В первую очередь это касается силовых и циклических видов спорта, к которым в том числе относится пауэрлифтинг.