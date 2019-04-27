Гостиничное дело: из-за чего поссорились олимпийские чемпионы в беге Фара и Гебреселассие

Легендарный бегун на длинные дистанции Хайле Гебреселассие обвинил четырёхкратного олимпийского чемпиона по лёгкой атлетике Мо Фару в том, что он стал зачинщиком потасовки в спортзале отеля, принадлежащего экс-стайеру. Впрочем, все участники инцидента отмечают, что Гебреселассие сильно исказил факты, поскольку драки как таковой не было, а Фара не был инициатором конфликта. Сам Фара считает, что эфиопский спортсмен пытается отвлечь внимание от происшествия в его гостинице. Ранее британский атлет сообщил, что из его номера были украдены ценные вещи и около £2,5 тыс.

В лёгкой атлетике разгорелся конфликт между легендарным стайером Хайле Гебреселассие и четырёхкратным олимпийским чемпионом Мо Фарой. Всё началось с того, что на пресс-конференции перед лондонским марафоном британец заявил о краже в гостинице в Аддис-Абебе, принадлежащей эфиопу. Инцидент произошёл в конце марта, в день его рождения.

По словам Фары, воры проникли в его номер и забрали дорогие часы, два мобильных телефона и больше £2,5 тыс.

«Уходя, я отдал ключи администратору, чтобы номер убрали. Когда вернулся, заметил, что моя сумка открыта. Лишь потом заметил, что её вскрыли. Больше всего мне жалко часы, потому что они были подарком жены», — сообщил спортсмен.

Он незамедлительно сообщил о случившемся работникам гостиницы, а также попросил помощи у Гебреселассие. Однако никакой реакции с его стороны не последовало. Полиция арестовала пятерых подозреваемых, но позднее они были отпущены.

Тогда Фара пригрозил эфиопу, что расскажет о случившемся на пресс-конференции в преддверии марафона, что негативно скажется на его репутации и бизнесе.

В ответ Хайле Гебреселассие обвинил Мо Фару в том, что тот выехал из отеля, не заплатив около £2,3 тыс. за своё проживание, а также заявил, что никакого ограбления не было и все обвинения не имеют под собой оснований.

«Мы получали многочисленные жалобы от наших сотрудников о его неподобающем поведении. Оно не соответствовало статусу спортсмена подобного уровня», — цитирует Гебреселассие The Guardian.

Кроме того, Хайле рассказал о драке, которая произошла в тренажёрном зале гостиницы несколькими месяцами ранее. По его словам, зачинщиком конфликта стал Мо, заподозривший в шпионаже супружескую пару, находившуюся в зале вместе с ним. Как отметил Гебреселассие, Мо Фара якобы обвинил мужчину — эфиопского бегуна — в том, что он хотел перенять его методы для своей жены.

По версии Гебреселассие, 36-летний Фара неожиданно напал на мужчину, а затем и вовсе стал бить супругов ногами. Хайле заявил, что правдивость его слов могут подтвердить многочисленные свидетели, а история не была предана огласке лишь благодаря его личному вмешательству.

Тем не менее сам «пострадавший» описывает ситуацию иначе. По его словам, конфликт спровоцировали друзья Фары, которые безосновательно начали оскорблять его с супругой. Сам британец нанёс всего один удар рукой, и то случайно. При этом мужчина подчеркнул, что никто не причинял вреда здоровью его жены, а к моменту прибытия полиции участники потасовки уже разошлись.

На сторону британца встал его тренер Гэри Лаф, ставший очевидцем произошедшего. Он сообщил, что один из посетителей зала начал угрожать его партнёру по тренировкам Аби Баширу. Фара попытался защитить приятеля и ударил провокатора.

«Они боролись, затем сзади незаметно подбежала женщина, и Мо случайно ударил её по руке. У неё были пятикилограммовые гири, и она стала угрожать, что бросит их в него. Я пригрозил, что вызову полицию. У нас есть официальные отчёты и доклады, а Хайле делает свои заявления на основании слухов, так как сам он при этом не присутствовал», — приводит слова Лафа The Evening Standard.

Кроме того, специалист добавил, что служба безопасности гостиницы не предприняла никаких действий для урегулирования конфликта.

В свою очередь, Гебреселассие предположил, что причиной скандала с кражей имущества Мо Фары могло стать желание действующего легкоатлета поквитаться за историю, произошедшую два года назад. Тогда он отказался пустить на территорию своей гостиницы тренера Джаму Адена, якобы работавшего с британцем. В 2016 году специалист был арестован испанской полицией по обвинению в распространении допинга.

«На тот момент я занимал пост главы Федерации лёгкой атлетики Эфиопии. Мо был зол на меня за ситуацию со своим наставником и искал способ отомстить», — цитирует Гебреселассие The Telegraph.

При этом представители Фары опровергли факт совместной работы триумфатора Игр в Лондоне и Рио-де-Жанейро с Аденом.

Сам британец признался, что разочарован поведением Гебреселассие, к которому испытывал глубокое уважение. По мнению его представителей, эфиоп решился обнародовать историю в тренажёрном зале и выставить его в неприглядном свете лишь для того, чтобы отвлечь внимание общественности от кражи.

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«Он раскрывает свою сущность. Отбивается, используя удары ниже пояса. Но это всё ложь и преувеличение», — заключил Лаф.

Соотечественник Фары чемпион мира 1983 года в беге на 1500 м Стив Крэм выразил надежду, что в скором времени два величайших легкоатлета помирятся.

«Это беспокоило Мо, и он действительно хотел высказаться, так как знает, что его послушают. Возможно, для этого было выбрано не самое правильное время, но он так решил. Это великолепная история для СМИ, однако в то же время она отвлекает от воскресного марафона, который мы все ждём с нетерпением», — отметил Крэм.

В свою очередь, новозеландский бегун на средние и длинные дистанции Зейн Робертсон заявил, что также стал жертвой кражи в гостинице Гебреселассие.

«Я был свидетелем того, что произошло с Мо. «Драка» в тренажёрном зале переросла в нечто большее, чем она являлась на самом деле. В комнату Фары проникли воры и забрали его деньги и часы. В прошлом мои деньги также были украдены во время моего пребывания в этом месте», — написал Робертсон в Twitter.

Фара потребовал у отеля компенсацию ущерба в размере £13,4 тыс., однако Гебреселассие отказался выплачивать сумму, так как не считает себя виновным в происшествии. В настоящий момент стороны ведут переговоры с юристами.