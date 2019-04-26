Тренер встал на сторону Фары в инциденте с нападением на супружескую пару

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Гэри Лаф, тренер британского легкоатлета Мо Фары, прокомментировал инцидент в отеле с участием его подопечного, напавшего на супружескую пару.
Тренер встал на сторону Фары в инциденте с нападением на супружескую пару
  • Reuters

По словам специалиста, которые приводит Evening Standart, один из посетителей зала начал угрожать его партнёру по тренировкам, что спровоцировало Фару на нападение.

«Они боролись, затем сзади незаметно подбежала женщина, и Мо случайно ударил её по руке. У неё были пятикилограммовые гири, и она стала угрожать, что бросит их в него. Я пригрозил, что вызову полицию. У нас есть официальные отчёты и доклады», — рассказал Лаф.

Ранее сообщалось, что Фара напал на супружескую пару после кражи в его номере.

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