Тренер встал на сторону Фары в инциденте с нападением на супружескую пару

Гэри Лаф, тренер британского легкоатлета Мо Фары, прокомментировал инцидент в отеле с участием его подопечного, напавшего на супружескую пару.

По словам специалиста, которые приводит Evening Standart, один из посетителей зала начал угрожать его партнёру по тренировкам, что спровоцировало Фару на нападение.

«Они боролись, затем сзади незаметно подбежала женщина, и Мо случайно ударил её по руке. У неё были пятикилограммовые гири, и она стала угрожать, что бросит их в него. Я пригрозил, что вызову полицию. У нас есть официальные отчёты и доклады», — рассказал Лаф.

Ранее сообщалось, что Фара напал на супружескую пару после кражи в его номере.