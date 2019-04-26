Тренер встал на сторону Фары в инциденте с нападением на супружескую пару
- Reuters
По словам специалиста, которые приводит Evening Standart, один из посетителей зала начал угрожать его партнёру по тренировкам, что спровоцировало Фару на нападение.
«Они боролись, затем сзади незаметно подбежала женщина, и Мо случайно ударил её по руке. У неё были пятикилограммовые гири, и она стала угрожать, что бросит их в него. Я пригрозил, что вызову полицию. У нас есть официальные отчёты и доклады», — рассказал Лаф.
Ранее сообщалось, что Фара напал на супружескую пару после кражи в его номере.