«Как можно забить человека до смерти?»: Нурмагомедов призвал наказать виновных в гибели отца чемпиона по ММА Юнусилау
- Магомед и Сулли Юнусилау
- © yuunusilau_m / Instagram
Представители спортивного сообщества страны были шокированы инцидентом, произошедшим в середине апреля в Московской области. В Орехово-Зуеве был убит Сулли Юнусилау, отец двукратного чемпиона мира по ММА (WMMAA) Магомеда Юнусилау. По сведениям очевидцев, мужчина погиб из-за травм, полученных якобы в результате избиения тремя сотрудниками местной полиции. Это происшествие вызвало бурную реакцию в сети, в том числе со стороны действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Российский боец опубликовал заявление на своей официальной странице в Instagram, в котором выразил недоумение по поводу случившегося.
«Вы, наверное, уже слышали эту новость. Не хочу критиковать, оскорблять, задевать кого-то, но как можно забить человека до смерти? И это действующие сотрудники (полиции. — RT) сделали. Если он что-то нарушил, то у нас в стране существует закон. И нигде не написано, что надо поступать таким образом», — говорится в сообщении Нурмагомедова.
Чемпион UFC подчеркнул, что представители закона должны быть примером для остальных, и выразил надежду, что преступники понесут наказание по всей строгости.
В поддержку Юнусилау выступили боец UFC Шамиль Абдурахимов, представитель ACA (Absolute Championship Akhmat) Мурад Мачаев, Алиасхаб Хизриев, выступающий в Fight Nights, а также многие другие. Хизриев выразил надежду, что преступники не смогут избежать правосудия.
«Откуда столько жестокости у стражей порядка? Надеюсь, их накажут по всей строгости закона», — заявил Хизриев.
Как стало известно, инцидент произошёл 11 апреля на улице Гагарина в Орехово-Зуеве. Предположительно, трое оперуполномоченных второго отдела полиции межмуниципального управления МВД России напали на Сулли Юнусилау. Мужчина попытался укрыться от нападавших в аптеке, однако сотрудники правоохранительных органов проследовали за ним.
«Они забежали, молча скрутили его и начали избивать. Один парень вытащил корочку, я разглядела печать МВД, фамилию оперативника не запомнила», — цитирует фармацевта Екатерину «Московский комсомолец».
По её словам, на протяжении минуты сотрудники полиции били Юнусилау в помещении аптеки, после чего выволокли на улицу.
«Он стонал и спрашивал, почему они его бьют, и просил вызвать полицию. На это они ответили, что сами из органов. Ещё они кричали: «Что ты там на улице нам показал?» Я подумала, что конфликт произошёл на национальной почве. А потом они все вместе вышли», — заявила работница аптеки.
Как заявила племянница Юнусилау, именно она обнаружила своего дядю после нападения на него сотрудников полиции. Сулли отказался ехать в больницу и предпочёл отлежаться дома. Однако уже 12 апреля его состояние заметно ухудшилось, и он был отправлен в медицинское учреждение. Как выяснилось позднее, он получил тяжёлую закрытую черепно-мозговую травму, а черед девять дней скончался.
24 апреля стало известно, что следственный отдел по Орехово-Зуеву ГСУ СК России по Московской области возбудил уголовное дело в отношении трёх сотрудников полиции за нападение на Юнусилау.
«Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») и ч. 3 ст. 286 («Превышение должностных полномочий с применением насилия») УК РФ», — заявила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Московской области Ольга Врадий.
Она отметила, что причиной конфликта стали «внезапно возникшие личные неприязненные отношения» к 46-летнему Юнусилау. Установлено, что нападавшие нанесли множественные удары ногами и руками в область головы и тела потерпевшего, после чего скрылись с места происшествия.
«В ближайшее время всем троим будет предъявлено обвинение. Планируется назначение психиатрической и генетической экспертиз, а также проведение очных ставок и выход на место происшествия с очевидцами», — добавила Врадий.
Примечательно, что на данный момент лишь один из подозреваемых помещён под стражу, в то время как двое других находятся под домашним арестом.
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