Возбуждено уголовное дело в отношении полицейских, избивших до смерти отца бойца ММА

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий сообщила, что возбуждено уголовное дело в отношении трёх полицейских из Орехово-Зуева, которые подозреваются в избиении 46-летнего Сулли Юнусилау, отца двукратного чемпиона мира по смешанным единоборствам Магомеда Юнусилау.

«Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») и ч. 3 ст. 286 («Превышение должностных полномочий с применением насилия») УК России», — приводит слова Врадий ТАСС.

Как она отметила, было предварительно установлено, что на улице Гагарина Орехово-Зуева вечером 11 апреля сотрудники полиции применили физическое насилие к 46-летнему мужчине из-за внезапно возникшей неприязни. Они нанесли ему множественные удары ногами и руками в область головы и тела. Затем полицейские скрылись с места происшествия.

Юнусилау был госпитализирован, но через неделю скончался в больнице от полученных травм. Всем подозреваемым будут предъявлены обвинения. Также планируется проведение психиатрической и генетической экспертиз.

В пресс-службе областной полиции сообщили, что в настоящее время подозреваемые отстранены от службы.

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