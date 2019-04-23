«Никто не идеален, всех можно победить»: что говорит Порье о перспективах боя с Нурмагомедовым

Обладатель титула временного чемпиона UFC в лёгком весе Дастин Порье надеется, что после победы над Максом Холлоуэем ему удастся встретиться с Хабибом Нурмагомедовым. Он поделился мнением о проведении объединительного боя в Абу-Даби и сказал, что уже приступил к подготовке. По словам Порье, у Нурмагомедова нет очевидных слабостей, но никто не идеален и победить можно любого. Сам Хабиб положительно оценил навыки своего вероятного соперника, но при этом заявил, что побьёт его.

В главном поединке турнира UFC 236 был определён обладатель титула временного чемпиона мира в лёгком весе, который практически гарантированно получит право сразиться с действующим обладателем пояса Хабибом Нурмагомедовым. К удивлению большинства экспертов и букмекеров им стал Дастин Порье, взявший верх над Максом Холлоуэем. Несмотря на то, что объединительный бой, по предварительной информации, планируется провести 7 сентября, американец уже вовсю готовится к сражению за звание сильнейшего бойца в своей весовой категории.

Вместе с тем статус временного чемпиона не является 100%-ной гарантией боя за титул. В истории UFC подобное случалось не раз. Так произошло с Тони Фергюсоном, который травмировался перед схваткой с Нурмагомедовым. Подобный инцидент произошёл и с партнёром Порье по тренировочному лагерю American Top Team Колби Ковингтоном. Американец заслужил право сразиться с действующим на тот момент чемпионом в полусреднем весе Тайроном Вудли, но по ряду причин был лишён этой возможности. Вместо него такую возможность получили сначала британец Даррен Тилл, а затем нигериец Камару Усман, который и стал обладателем почётного звания.

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В свете этого Дастин не стал говорить о своей встрече с Хабибом как о решённом деле, но выразил мнение, что это будет логичным шагом со стороны промоушена.

«Считаю, что пояс временного чемпиона должен гарантировать встречу с абсолютным обладателем титула. Этот бой должен состояться», — сказал Порье в эфире ESPN.

«Надеюсь, в этот раз не повторится то, что случилось с Ковингтоном. В тот момент, когда UFC хотел провести объединительный поединок, у него была запланирована операция. Не знаю всех подробностей, поэтому не могу давать подробных комментариев. Что касается меня, то я уже в зале. Снова начинаю тренироваться. На следующей неделе мы с женой улетим на два дня на Багамы, но потом все мои мысли будут связаны с боем против Хабиба», — заверил американец.

Около недели назад сам Нурмагомедов сообщил, что поединок с Порье планируется на 7 сентября, но ничего не сказал о возможном месте проведения турнира UFC. В выходные же появилась информация, что шоу в третий раз в истории пройдёт в столице Объединённых Арабских Эмиратов — Абу-Даби. Ранее Абсолютный бойцовский чемпионат лишь дважды посещал этот город — в 2010-м и 2014 годах.

Причём в 2014-м главным событием стала схватка между Антонио Родриго Ногейрой и Роем Нельсоном, а в 2010-м — печально известный бой между Андерсоном Силвой и Демианом Майей. Легендарный чемпион действовал в непривычной для него пассивной манере и нанёс лишь 62 точных удара. Его соперник и вовсе ограничился 11, сделав ставку исключительно на борьбу, но 13 попыток перевода в партер оказались неудачными.

Все 25 минут поединка сопровождались неодобрительным гулом скучающих болельщиков, а президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт извинился за действия спортсменов, назвав бой позором для владельцев промоушена, UFC и спорта в целом.

Отвечая на вопрос о возможном месте проведения турнира, Порье признался, что пока не получил официального подтверждения от Уайта.

«Не слышал ничего конкретного о том, что шоу пройдёт в Абу-Даби. Лишь слухи. Мне незачем чересчур много говорить об этом, я всего лишь временный чемпион. Раз Хабиб хочет драться там, то так тому и быть. Если мне придётся переплыть океан, чтобы забрать этот пояс, то это будет очередным испытанием в моей жизни», — отметил спортсмен.

В довершение беседы американец отдал должное своему сопернику, но выразил мнение, что имеет шансы на победу.

«Я не вижу очевидных ошибок у Нурмагомедова. Но я сделаю дыры там, где их нет. Никто не идеален, всех можно победить», — заключил спортсмен.

Сам Нурмагомедов также поделился ожиданием от поединка с Порье. Непобеждённый российский чемпион признался, что ставил на победу Макса, но был приятно удивлён выступлением Дастина.

«Думаю, он здорово боксировал, намного лучше, чем раньше. С каждым поединком он прибавляет в этом компоненте. Мы должны встретиться и работаем над этим», — заявил Нурмагомедов MMA Fighting.

Россиянин также отметил, что с уважением относится к борцовским навыкам американца. За свою карьеру в UFC Порье проводит в среднем 1,75 тейкдауна (перевода в партер) за трёхраундовый бой, а также 1,32 болевых приёма. При этом его собственную защиту от проходов в ноги сложно назвать идеальной. Так, он не позволяет соперникам уложить себя на канвас лишь в 69% случаев.

«Что касается нашего с ним боя, я должен избить его. Сделать то же самое, что делаю со всеми остальными. Уважаю Дастина как бойца и человека, но когда мы войдём в клетку, я должен буду его избить. Сейчас я сфокусирован на сентябре, у нас получится отличный бой», — добавил Нурмагомедов.

Несмотря на тот факт, что поединок между Нурмагомедовым и Порье является практически решённым делом, другие бойцы не перестают бросать вызовы российскому чемпиону. Одним из таких стал Джастин Гэтжи, который нокаутировал Эдсона Барбозу 31 марта на турнире UFC on ESPN 2. Примечательно, что в декабре 2017 года сам россиянин встречался с бразильцем и тогда схватка продлилась все запланированные три раунда.

«Сейчас моя главная цель — Хабиб Нурмагомедов. Он не сможет проводить на мне тейкдауны, как на других. Мой тренер по борьбе является чемпионом США 2006 года (Бен Черрингтон. — RT). Работаю с ним два раза в неделю. Я не так вынослив, как в те времена, когда был на пике своей карьеры в университете, но я и не тренируюсь в том же ключе», — сказал Гэтжи.

Американец прославился во времена выступления в World Series of Fighting (WSOF), где стал чемпионом в лёгком весе. Впоследствии он пять раз защищал это звание, а самым известным из его соперников был экс-боец UFC Мелвин Гиллард.

В первую очередь Гэтжи славится своим бескомпромиссным и зрелищным стилем ведения боя. В UFC он провёл пять поединков, получил четыре денежных бонуса за «Бой вечера» и два — за «Выступление вечера». При этом он потерпел два поражения, оба из которых — досрочно. Сначала он уступил Эдди Альваресу, а затем — Порье.

В настоящий момент он одержал две победы подряд и весьма оптимистично смотрит в будущее.

«Я не говорю, что выиграю борцовский поединок у Нурмагомедова, но точно смогу защититься от тейкдаунов лучше, чем любой другой боец. При этом я буду гораздо опаснее в клинче, используя колени и апперкоты. Хабиб изматывает соперников, но он не сможет так контролировать меня, как других. Кроме того, я собираюсь заставить его биться в стойке. Там я гораздо опаснее», — заключил Гэтжи.