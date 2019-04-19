«Пусть Макгрегор прилетает в Дагестан»: о чём говорили Нурмагомедов и его отец на встрече с болельщиками в Петербурге

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов в преддверии турнира промоушена в Санкт-Петербурге провёл встречу с болельщиками, хотя сам участвовать в поединках не будет. Спортсмен рассказал о вероятном реванше с Конором Макгрегором и заявил, что может вернуться в октагон уже в сентябре. В свою очередь, отец и тренер бойца Абдулманап Нурмагомедов предложил провести бой-реванш с ирландцем в Дагестане и признался, что считает победу Дастина Порье над Максом Холлоуэем за временный чемпионский пояс незаслуженной.

Ажиотаж и Хабиб в роли секунданта

После победы над Конором Макргегором Хабиб Нурмагомедов быстро стал одним из самых известных спортсменов в России. Любое его появление в общественном месте вызывает ажиотаж, а толпы поклонников желают сфотографироваться с ним и взять у бойца автограф.

Неудивительно, что организаторы турнира UFC в Санкт-Петербурге, который состоится 20 апреля, решили воспользоваться популярностью действующего чемпиона промоушена в лёгком весе, который в настоящий момент отбывает дисквалификацию. За два дня до мероприятия в городе на Неве Хабиб вместе со своим отцом и тренером Абдулманапом Нурмагомедовым провёл встречу с болельщиками в «М-1 Арена».

В итоге мероприятие вызвало настоящий ажиотаж. Зал был заполнен буквально до отказа. К слову, на этом участие спортсмена в турнире, судя по всему, не ограничится, ведь он может стать секундантом своего друга Ислама Махачёва. Известный боец проведёт бой с соотечественником Арманом Царукяном.

Fans greet @TeamKhabib as he enters M-1 arena for Q&A session pic.twitter.com/SEdne2G8Dd — Denis Geyko (@DenisGeykoRT) 18 апреля 2019 г.

«Лет 10 назад мог бы встретиться с Макгрегором и разобраться»

На самой встрече Хабиба, что неудивительно, вновь много спрашивали о Макгрегоре, и Нурмагомедов терпеливо отвечал на вопросы болельщиков. В частности, уроженец Дагестана признался, что с удовольствием бы «решил с Конором вопросы лично».

«Он просто с 2016 года ничего не выигрывал, а на дворе уже 2019-й. Если бы он с такой неудачной серией ничего бы не писал, о нем бы давно забыли. Он просто хочет быть в теме. Я это понимаю, но многие не понимают. Он вырос в других условиях. Макгрегор если что-то говорит, думает, это ничего не значит. А мы привыкли отвечать за свои слова. Лет 10 назад я бы мог с ним встретиться и разобраться, чтобы никто не узнал», — отметил Нурмагомедов.

При этом российский спортсмен заявил, что не обижен на тех россиян, которые в бою с Макгрегором поддерживали ирландца.

«Болеть надо, с одной стороны, за своих, но навязывать ничего нельзя. Бывает, что тебе не нравится стиль какого-то бойца. Некоторые с патриотизмом к этому относятся, некоторые нет. Кто-то болеет за «Ливерпуль», кто-то — за «Барселону», а кто-то эти матчи смотреть не хочет, потому что переживает за «Реал». Наш бой с Конором — это чуть больше, чем вопрос национальной принадлежности. Те, кто болел за Конора, видели в нём себя, те, кто за меня, вдохновлялись моим примером. Я же не конфетка, чтобы всем нравиться», — подытожил боец.

При этом наиболее актуальным событием для Нурмагомедова является не вопрос реванша с Макгрегором, а бой с Дастином Порье, который завоевал временный пояс UFC в лёгком весе в поединке с чемпионом в полулёгком весе Максом Холлоуэем. Ранее Хабиб признавался, что готов подраться с Порье в сентябре, и подтвердил эту информацию на встрече в Санкт-Петербурге.

«Порье выиграл временный пояс. У меня настоящий. Единственное, что меня привлекает в этом бою — новый пояс. Он симпатичный. А соперник — очень хороший, не можем его недооценивать, так как Дастин победил многих топовых бойцов. В UFC говорят, что я буду драться с Порье чуть больше, чем через пять месяцев? Со мной сложно вести переговоры, ведь у меня есть принципы. Надеюсь, они пройдут хорошо, и в сентябре мы подерёмся», — отметил Нурмагомедов.

«Как только Конор что-то говорит, думаю о его семье»

В свою очередь, Абдулманапу Нурмагомедову тоже пришлось отвечать на многочисленные вопросы о Макгрегоре, и известный тренер признался, что всегда думает о семье ирландца, когда тот оскорбляет его сына.

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«Как только Конор что-то говорит, у меня разыгрывается воображение. Я сразу думаю о том, что у него тоже есть жена, семья. Думаю о его отце. Но у нас тоже своя религия, семья. Говорить нужно было в октагоне, а как он там о себе заявил? Почти ничего не показал. Пошумел и сдался. Что ему остаётся делать? Только в Twitter писать, поскольку это безопасно», — сказал Нурмагомедов-старший.

При этом, обсуждая возможный реванш Хабиба с сыном, его отец пошутил, что этот бой можно было бы провести в Дагестане, что вызвало взрыв смеха у присутствующих в зале.

«Перелетит ли он через клетку — вот в чём вопрос. Пусть прилетает в Дагестан. Тогда сделаем реванш. Ну или хотя бы в Москву, в Питер, на Урал. А что? Пусть приезжает, сделаем реванш», — выразил готовность Нурмагомедов-старший.

При этом тренер подчеркнул, что возможный бой с Холлоуэем получился бы более «раскрученным», чем поединок с Порье.

«Сейчас идут тяжёлые переговоры. Хабиб говорит, что выйдет 7 сентября. Сейчас на нас вышел Порье. Не согласен, что его последняя победа была заслуженной. Я считаю, что бой Хабиба с Максом Холлоуэем был бы более раскрученным», — приводит слова Нурмагомедова-старшего телеканал «360».

Порой мужчине задавали и достаточно необычные вопросы, вовсе не касающиеся мира единоборств. Например, один из болельщиков поинтересовался, не собираются ли они с сыном делать политическую карьеру.

«Не хотим туда идти, нас это вообще не волнует. 5—10 лет назад я сам отклонил несколько подобных предложений. Я хочу иметь отношение к спорту, делать что-то для детей, для людей. Использовать свои связи и влияние, чтобы помогать», — признался Нурмагомедов-старший.

В свою очередь, у Хабиба поинтересовались, соответствуют ли смешанные единоборства нормам ислама.

«Мы не можем судить о людях через призму религии. Нельзя сказать, плохой человек или хороший, опираясь на его вероисповедание. Ислам — идеален, люди — не идеальны. В наше время тяжело следовать религии, столько соблазнов. Я стараюсь ей следовать. Бои — это бизнес. Кто-то дерётся, каждый человек чем-то занимается. Нужно копить благие дела, чтобы, когда мы предстанем перед Всевышним, нам было что ему сказать, — подытожил спортсмен.