«Зависит от того, кто станет временным чемпионом»: Нурмагомедов рассказал, с кем и когда проведёт защиту титула UFC

Следующий поединок Хабиба Нурмагомедова в UFC, скорее всего, состоится 7 сентября, а его соперником станет победитель боя за временный титул чемпиона в лёгком весе между Максом Холлоуэем и Дастином Порье. Об этом заявил сам российский боец. Он отметил, что в настоящее время ведёт переговоры с руководством промоушена, а также рассказал, с кем ещё хотел бы сразиться в ближайшем будущем.

Одним из главных спортивных событий осени обещает стать следующий поединок Хабиба Нурмагомедова. На данный момент действующий чемпион UFC в лёгком весе отбывает дисквалификацию за участие в драке на турнире UFC 229, однако уже в сентябре сможет вернуться в октагон и провести вторую защиту пояса. Учитывая его перепалку с Конором Макгрегором, можно было ожидать проведения боя-реванша с ирландцем, однако сам россиянин заявил о другом варианте развития карьеры.

«Примерная дата — сентябрь, соперник — победитель боя Холлоуэй — Порье. Процентов 80, что он состоится 7 сентября. Так и будет. Сейчас ничего не утверждено, мы ведём переговоры. Ждём 14 апреля, когда состоится схватка между бойцами. Время и место следующего поединка зависит от того, кто станет временным чемпионом», — цитирует Нурмагомедова «Матч ТВ».

Таким образом, российский боец практически отмёл вероятность возможного боя-реванша с Макгрегором, который совсем недавно устроил пиар-компанию по организации данной схватки. В течение девяти дней Конор успел завершить карьеру, несколько раз жёстко оскорбить и самого Нурмагомедова, и его жену, а после заявить о возвращении в смешанные единоборства. Но, судя по всему, подобные уловки экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях не позволили ему обеспечить себе очередную встречу с Хабибом.

Кроме того, Нурмагомедов весьма чётко очертил круг бойцов, с которыми хотел бы встретиться в самое ближайшее время. Помимо Холлоуэя, в него вошёл Тони Фергюсон, который имеет в своём активе серию из 11 побед подряд и является первым номером рейтинга лёгкого веса. Как известно, за последние несколько лет руководство UFC четырежды пыталось организовать поединок между россиянином и американцем, но планам промоушена каждый раз мешали травмы одного из спортсменов.

При этом Нурмагомедов отметил, что рассматривает ещё одну кандидатуру, но отказался называть имя возможного соперника.

«Третьего оставим неназванным. К этому времени может нарисоваться любой боец», — заключил непобеждённый спортсмен.

Поединок за временный титул в лёгком весе состоится на турнире UFC 236, который пройдёт 14 мая в американском городе Атланта. Схватка между Холлоуэем и Порье возглавит главный кард турнира. Примечательно, что на этом же шоу будет разыграно звание временного чемпиона в среднем весе. За него поспорят Келвин Гастелум и Исраэль Адесанья.

Что касается поединка между Холлоуэем и Порье, то гаваец является действующим чемпионом UFC в полулёгком весе и фаворитом будущего боя. Многие букмекеры отдают предпочтение именно Максу, а сам спортсмен также не страдает от недостатка уверенности.

«Я собираюсь уничтожить его. Это лучше всего объясняет мои намерения. Отправлю его на кладбище. Недалеко от моего дома есть одно. Буду навещать его каждый день», — приводит слова Холлоуэя ESPN.

Дополнительной мотивацией для Холлоуэя служит тот факт, что ранее он уже уступал Порье. Это произошло в его дебютном поединке в UFC, в феврале 2012 года. Для гавайца этот бой стал лишь пятым в карьере и во всей красе продемонстрировал его неопытность. Спортсмен допустил обидную ошибку и позволил Дастину провести кимуру (болевой приём на руку), который и решил исход схватки.

С того момента Холлоуэй потерпел ещё два поражения — от Конора Макгрегора и Дениса Бермудеса, после чего одержал 13 побед подряд. Макс сломил сопротивление практически каждого топ-бойца своей весовой категории и заслуженно стал чемпионом. В числе поверженных фигурируют такие прославленные атлеты, как Жозе Алду, Энтони Петтис, Брайан Ортега, Джереми Стивенс и Каб Свонсон.

В отличие от своего визави, Порье не смог добиться успеха в полулёгком весе. Он потерпел три поражения в семи поединках, а после проигрыша всё тому же Макгрегору решился на возвращение в лёгкий дивизион. Именно в этой категории он выступал в начале карьеры. Здесь он провёл десять боёв, в восьми из которых взял верх. Он уступил лишь Майклу Джонсону, а его первое сражение с Эдди Альваресом было признано несостоявшимся в результате запрещённого удара со стороны экс-чемпиона UFC.

Долгое время Дастин не воспринимался как претендент на титул, а его участие в поединке за временный пояс также можно назвать стечением обстоятельств. По словам самого бойца, изначально руководство UFC намеревалось устроить бой между Холлоуэем и Фергюсоном, однако тот ответил отказом, так и не объяснив причины. На замену был выбран Порье, который в настоящее время занимает третью строчку в рейтинге легковесов. Выше только всё тот же Тони и Конор.

Для Порье поединок на турнире UFC 236 станет 31-м и подведёт черту под первыми десятью годами его карьеры в смешанных единоборствах. Свой первый бой он провёл 16 мая 2009 года на шоу регионального промоушена USA MMA 7.

«Думаю, что если бы возможность побороться за титул представилась мне несколько лет назад, то я бы не был готов. За это время я многое преодолел, повзрослел не только как человек, но как муж и отец. Чувствую, что сейчас отличное время, чтобы войти в клетку и поставить всё на кон», — заключил Порье.