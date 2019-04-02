«Конор ведёт себя как ревнивая жена»: Нурмагомедов об уходе Макгрегора, о переговорах с UFC и предпочтительном сопернике

Рано или поздно Конор Макгрегор заявит о возвращении в смешанные единоборства, предположил Хабиб Нурмагомедов во время встречи со студентами РЭУ им. Г.В. Плеханова. Действующий чемпион UFC в лёгком весе рассказал о своём возвращении в октагон, сложных переговорах с Абсолютным бойцовским чемпионатом и о том, с кем хотел бы провести поединок больше всего.

Во вторник, 2 апреля, Хабиб Нурмагомедов провёл встречу со студентами РЭУ им. Г.В. Плеханова. Изначально мероприятие было запланировано на 11:30, однако спортсмен заставил немного подождать всех собравшихся и поднялся на сцену спустя четверть часа после назначенного времени. Примечательно, что появление действующего чемпиона UFC в лёгком весе сопровождалось песней «Дагестан», под которую он традиционно выходит на поединки в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата.

После короткой приветственной речи Нурмагомедов принялся отвечать на вопросы студентов университета. Организаторы оригинально подошли к этому процессу: Хабибу было предложено вытягивать карточки с вопросами из папахи — его фирменного предмета одежды. Так, действующий чемпион UFC рассказал о возможном переходе в бокс, поведал о разговоре с президентом России Владимиром Путиным и прокомментировал решение Конора Макгрегора завершить карьеру в ММА.

«Вместе с Макгрегором UFC потеряет колоссальные деньги»

— Какое воспоминание из детства для вас самое яркое?

— Сейчас я понимаю, что детство у меня было довольно весёлое и проходило в маленьких противостояниях с отцом. Я учился, тренировался, у меня совсем не было свободного времени. Только здесь и сейчас я ценю, что он сделал для меня. Хотя тогда завидовал сверстникам, у которых не было забот.

— Дети должны воспитываться в подобной строгости?

— Необходимо понимать, что свободное время — главный враг ребёнка.

— В настоящий момент вы являетесь чемпионом UFC в лёгком весе и имеете в своём активе серию из 27 побед подряд. В чём рецепт успеха?

— Сразу не расскажешь, через что пришлось пройти. Я занимаюсь в зале с четырёх лет и следующие 26 занял мой путь к успеху.

— В каком возрасте спортсмен переживает свой пик формы?

— Он приходится на период с 29 лет до 31 года. Во время моего становления были взлёты и падения: получал травмы, переносил операции. Три года ушло на восстановление от повреждений. Мои соперники продолжали прогрессировать, пока я находился в больнице. В конце концов, испытания тебя либо ломают, либо делают сильнее.

— Как можно работать над собой, если ты испытываешь боль из-за травм?

— Я не останавливался. Несмотря на травму, всегда оставался профессиональным атлетом, тренировался. Мой отец любил говорить: «Ты сломал руку, но у тебя есть ещё одна. Не говоря о паре здоровых ног». Наверное, это и помогало мне двигаться вперёд.

— Какой момент в карьере можете назвать переломным?

— Скорее всего, когда я получил третью травму подряд и мне пришлось делать операцию. Думал, Всевышний намекает мне о необходимости завершить карьеру. Отец сказал подождать полгода в надежде, что всё образуется. И действительно, ровно через шесть месяцев всё произошло так, как он и говорил.

— Если бы вы могли что-то изменить в жизни, то что?

— К сожалению или к счастью, у нас нет такой возможности. Но если пофантазировать, то я бы уделял больше времени восстановлению организма и самообразованию. Иногда я не понимаю, почему не могу вспомнить что-то из школьной программы. Мой совет всем — век живи, век учись.

— Вы являетесь известным на весь мир бойцом ММА, одним из самых популярных спортсменов страны. Но много ли у вас настоящих друзей?

— Друзей много не бывает. Я их не выбирал, это делает сама жизнь. Со временем она показывает, кто есть кто.

— Говоря о студенческом спорте, согласны с тем, что переход в профессионалы должен быть возможен после учёбы в колледже или университете, как в США?

— Нет, я так не считаю. Профессиональный спорт должен начинаться с детства, а не со студенческих лет. Безусловно, в 19 физические нагрузки необходимы, но именно в детском возрасте закладываются основы, которые ты усваиваешь на всю оставшуюся жизнь. Мужчина должен уметь постоять за себя и за своих близких, особенно в нынешнее время.

— В последнее время ходило много разговоров, что вы можете провести поединок с Флойдом Мейвезером — младшим. Вы действительно хотите перейти в бокс?

— Безусловно, я бы хотел испытать себя. Посмотреть, насколько я способен боксировать.

— Отец поддерживает вас в этом начинании?

— Эта затея ему скорее не нравится. Но пока у меня действует контракт с UFC, так что сейчас я сосредоточен на смешанных единоборствах.

— Главным событием прошедшего года в ММА стал ваш поединок с Конором Макгрегором. Как известно, по его окончании вам позвонил президент России Владимир Путин…

— Из-за произошедших после боя событий, к нам был приставлен отряд полиции. В этот момент на арене творился настоящий ад. Именно тогда мне сказали, что через несколько минут позвонит Владимир Владимирович.

— Как прошло общение?

— Он сходу спросил: «Как дела?» Я ответил, что состояние хорошее, правда, сейчас сидим в окружении полиции.

— Путин что-то добавил?

— Посоветовал впредь лучше контролировать эмоции.

— Что испытали в ходе общения с президентом?

— Это огромная честь, когда в такие моменты звонит сам глава государства.

Также по теме «Хабиб вернётся в сентябре»: что известно о следующем поединке Нурмагомедова в UFC Хабиб Нурмагомедов проведёт свой следующий поединок в сентябре, сразу по окончании дисквалификации и празднования Рамадана. Об этом...

— На прошлой неделе Макгрегор заявил о завершении карьеры. Как отреагировали?

— Даже не знаю, что тут и говорить. Через некоторое время Конор напишет, что возвращается, а в СМИ произойдёт очередной бум, который ему и нужен. В промоушене понимают, что вместе с Макгрегором UFC потеряет колоссальные деньги. Я думаю, он сделал это ради будущего контракта с организацией. С UFC очень сложно вести переговоры, знаю по себе. Они хитрые, у них разные боссы, и все они ловко и с самых разных сторон заходят. В настоящий момент я сам занимаюсь тем же. Что до Макгрегора, то он ведёт себя как ревнивая жена, которая угрожает уходом.

— Как вы отнеслись к тому, что он вновь оскорбил вас?

— Если вы проанализируете, то Конор после каждого турнира делает вбросы, чтобы оставаться на первых полосах таблоидов. Это работает, и он знает об этом. Пусть болтает, мне нет до этого дела. Однажды я остался с ним один на один в клетке, и там он молчал. Я бил его по лицу локтями, руками, коленями, но он ничего не говорил. А теперь, когда между нами вновь большое расстояние, он взялся за старое. Это показывает, насколько Макгрегор невоспитанный и низкий человек.

— В июле закончится срок вашей дисквалификации. Уже думали о следующем бое?

— Хочу вернуться в сентябре. Загвоздка в том, что к этому моменту (июлю) будет действовать отстранение Зубайры Тухугова и Абубакара Нурмагомедова (получивших год дисквалификации за участие в потасовке после UFC 229. — RT). А я сказал, что не войду в клетку без них.

— Почему вы приняли такое решение?

— Это я выпрыгнул из клетки, а они пострадали из-за меня. Смешно, что UFC предлагает мне деньги, чтобы я отказался от своих слов. Интересно, когда люди судят тебя по себе.

— С кем бы вы хотели провести бой, когда вернётесь?

— Всё определено. Тони Фергюсону предложили подраться со мной, однако он не выказал желания. У Тони свои проблемы. Поэтому, скорее всего, я вернусь в сентябре и сражусь с победителем пары Макс Холлоуэй — Дастин Порье. Они подерутся за временный титул в лёгком весе.

— С кем интереснее сразиться лично вам?

— Наверное, с Холлоуэем. У него победная серия из 13 боёв — самая большая в UFC. Если он победит Порье, станет ещё чемпионом в двух весах. Он большой, немного крупнее меня, так что публике будет интересно. Макс хороший и выносливый боец, словом, достойный соперник.

— Но «боем мечты» для вас является поединок с Фергюсоном, не так ли?

— Да, конечно. Это самый ожидаемый бой в UFC на данный момент. Об этом мне сказали владельцы промоушена. Они проводили опрос и выяснили, что люди больше всего ждут нашего противостояния.