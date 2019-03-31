Заявка на реванш: может ли перепалка между Макгрегором и Нурмагомедовым в соцсетях быть частью пиар-кампании их боя

Между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором вновь разгорелся конфликт в социальных сетях. Ирландец жёстко прокомментировал сообщение своего бывшего соперника и назвал его «мелкой крысой», а россиянин упрекнул того в отсутствии чести и посмеялся над решением Макгрегора завершить карьеру в ММА. Почему перепалка в Twitter может быть частью пиар-компании боя-реванша между бойцами — в материале RT.

Не успело пройти и недели с того момента, как Конор Макгрегор объявил о завершении своей карьеры в смешанных единоборствах, как между ним и Хабибом Нурмагомедовым началась очередная перепалка в социальных сетях. Не секрет, что бойцы уже долгое время испытывают друг к другу крайнюю неприязнь, а источником очередного конфликта может послужить любое сообщение в Twitter.

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Это и произошло, когда на глаза Макгрегору попалось обычное обращение Нурмагомедова к своим фанатам. Действующий чемпион в лёгком весе вспомнил его победу над ирландцем на турнире UFC 229, оставив сообщение на своей странице в социальной сети.

«Великолепные ощущения после пятираундового чемпионского боя. Совсем скоро увидимся, мои фанаты. Спасибо вам за вашу поддержку на протяжении всех этих лет», — написал Нурмагомедов.

Макгрегор никогда за словом в карман не лез, поэтому не смог пройти мимо весьма нейтрального высказывания своего бывшего противника. Конор опубликовал это сообщение на своей странице, снабдив его крайне жёстким комментарием.

«После боя со мной с тебя удержали бабло, а братки твои с «фонарями» ушли, крыса ты мелкая», — ответил ирландец, также сказав, что в скором времени планирует «устроить вечеринку».

Спустя несколько часов в перепалку вступил и Нурмагомедов. Российский боец посмеялся над решением своего визави повесить перчатки на гвоздь и упрекнул в погоне за гонорарами.

«Деньги приходят и уходят, но честь, что ты потерял в тот вечер, никогда не вернётся. Живи с этим. Завершил карьеру в ММА, но начал новую в Twitter?» — пошутил Нурмагомедов, подкрепив запись тегом #TwitterWarrior («воин Twitter». — RT).

Вспоминая предыдущие события, не стоит исключать тот факт, что Макгрегор вновь начал пиар-компанию по привлечению внимания к реваншу с Нурмагомедовым. Ирландец уже приучил поклонников ММА, что готов использовать все возможные средства для раскрутки боя. Так, в апреле прошлого года он напал на автобус, внутри которого находился российский спортсмен. В результате этой акции несколько бойцов получили травмы, а сам виновник беспорядков был приговорён к пяти дням общественных работ и посещению тренингов по управлению гневом.

Прошлогодний инцидент на парковке арены «Барклайс» в Бруклине стал очередным шагом на пути к разжиганию конфликта между двумя бойцами, кульминацией которого стал их чемпионский бой на турнире UFC 229. Поединок стал одним из самых громких в истории смешанных единоборств и установил рекорд по продаже платных трансляций в истории ММА. В прямом эфире схватку посмотрели 2,4 млн человек по всему миру.

В этом году также много говорилось о возможном ответном поединке с участием спортсменов. Макгрегор сам признавался, что хотел бы провести реванш с Нурмагомедовым, это же подтверждали его партнёр по команде Артём Лобов и глава UFC Дана Уайт. При этом руководитель Абсолютного бойцовского чемпионата не давал никакой конкретики, продолжая заниматься созданием плана Б в случае возможного срыва схватки. Так, он организовал бой за временный титул между Максом Холлоуэем и Дастином Порье, победитель которого, вероятнее всего, получит шанс встретиться с Хабибом.

При этом само окружение Нурмагомедова всячески давало понять, что россиянин не заинтересован в незамедлительном реванше с Макгрегором. Об этом говорили и его менеджер Али Абдель-Азиз и отец Абдулманап. Они в один голос выражали мнение, что ирландцу необходимо заслужить право вновь сразиться с чемпионом, а для этого нужно провести бой с одним из претендентов на титул.

Многие ожидали, что Конор вернётся к октагон весной, а уже осенью, после окончания срока дисквалификации Хабиба, встретится с чемпионом. В качестве возможных соперников ирландца назывались такие спортсмены, как Тони Фергюсон, Дональд Серроне, Нейт Диаз и Андерсон Силва. При этом больше всего разговоров ходило о схватке с «Ковбоем», но в итоге эти планы сорвались. Об этом объявил сам Уайт, в очередной раз сказавший о желании Макгрегора взять реванш за поражение в октябре.

Зная, как UFC относится к своей главной звезде, а также постоянные заявления Уайта о бое-реванше, можно было предположить, что уже осенью спортсмены вновь сойдутся в клетке. Но в итоге произошло иначе. Макгрегор, который всего несколько дней назад говорил о подготовке к своему следующему поединку, внезапно объявил о завершении карьеры в ММА.

Многие бойцы и журналисты весьма скептически отреагировали на это, сделав вывод, что ирландец пытается выбить для себя более денежный контракт. На это намекнул и Уайт, сказавший, что Макгрегор требовал долю промоушена за свой следующий поединок. С учётом последних слов ирландца, данное развитие событий кажется ещё более реальным. Так, в 2016 году он уже объявлял об уходе из спорта, однако уже спустя несколько месяцев провёл ответную встречу с Нейтом Диазом.