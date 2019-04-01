Успех Корешкова, победа Настюхина над Альваресом и укус во время боя в Ливерпуле: события выходных в мире бокса и ММА

Россиянин Андрей Корешков уверенно одержал победу над американцем Майклом Джаспером на турнире Bellator 219, а его соотечественник Тимофей Настюхин сенсационно победил экс-чемпиона UFC в лёгком весе Эдди Альвареса в промоушене ONE Championship. Украинский боксёр Александр Гвоздик впервые в карьере защитил титул чемпиона мира в полутяжёлом весе, а британец Кэш Али уступил Дэвиду Прайсу в андеркарде шоу в Ливерпуле, укусив соперника. О самых значимых событиях выходных в ММА и боксе — в материале RT.

Победа Корешкова в Bellator

Как и неделей ранее, российские бойцы не были представлены на турнирах UFC, зато на шоу Bellator 219 выступил бывший чемпион организации в полусреднем весе Андрей Корешков. В последнее время карьера 28-летнего россиянина пошла на спад: в четырёх последних поединках он потерпел два поражения, причём оба от Дугласа Лимы. А ведь именно в противостоянии с бразильцем он завоевал свой титул в 2015 году. Тем не менее в марте 2019 года Андрей смог вернуться на победные рельсы, взяв верх над американцем Майком Джаспером.

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Изначально Корешков должен был провести поединок с бывшим бойцом UFC Лоренцом Ларкиным, но в начале месяца тот получил травму и был вынужден сняться с боя. В качестве замены был найден Джаспер, который ранее не выступал в двух крупнейших ММА-промоушенах мира. Уроженец Калифорнии прославился в региональных организациях, победив в 13 схватках из 18. При этом стоит отметить, что его соперники были не самыми сильными: на данный момент ни один из них не пробился в элиту смешанных единоборств.

Своим будущим соперником не восхитился и Корешков, который отметил, что тот значительно уступает Ларкину в классе. Но не стоило забывать, что Джасперу было абсолютно нечего терять в этом бою, а ММА славится своей непредсказуемостью. Достаточно вспомнить поединок между Тони Фергюсоном и дебютантом UFC Лэндо Ваннатой, который чуть было не закончился громкой сенсацией. Уже в первом раунде малоизвестный тогда Ванната чуть не нокаутировал своего соперника, но в итоге уступил.

Но Корешков по ходу своего поединка подтвердил, что подошёл к нему во всеоружии. Он доминировал во всех аспектах, как будто Джаспер был не более чем тренировочным спарринг-партнёром. В первой половине схватки Андрей показал своё превосходство в стойке, отметившись парой красивых ударов ногой с разворота, а во второй поупражнялся в борьбе. Он осуществил пять тейкдаунов (переводов на землю), тем самым закрепив своё преимущество. После такого выступления ни один из судей не имел ни шанса усомниться в успехе россиянина — каждый из них отдал ему победу во всех трёх раундах.

Первая защита Гвоздика и скандал в Ливерпуле

В боксе россияне не выходили на ринг в прошедшие выходные, зато свой поединок провёл украинец Александр Гвоздик. Спарринг-партнёр Сергея Ковалёва впервые в карьере защитил титул чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBC, победив Дуду Нгумбу. Француз подходил к этому бою в ранге восьмого номера рейтинга Всемирного боксёрского совета и имел в своём активе 38 побед в 46 поединках. При этом стоит отметить, что в основном он выигрывал на родной земле, а в сражениях с сильными атлетами неизменно уступал. Так, в его послужном списке значатся поражения от россиян Игоря Михалкина и Умара Саламова, поляка Анджея Фонфары и малавийца Айзека Чилембы.

В этот раз Нгумбу также не сумел навязать борьбу своему сопернику. Первые четыре раунда он провёл в защите и отвечал лишь одиночными контрвыпадами. Больше сил он тратил на всевозможные заигрывания с публикой и жесты в адрес противника. Однако это не помогло ему вывести из себя Гвоздика, который действовал очень активно и часто находил бреши в обороне француза.

Кульминация пришлась на пятый раунд. Гвоздик нанёс сопернику удар ниже пояса, в результате чего тот оступился. С трудом опираясь на больную ногу, Нгумбу дошёл до своего угла, но в итоге отказался от продолжения борьбы. Александру была присуждена победа техническим нокаутом, которая, впрочем, его не очень удовлетворила.

«Определённо недоволен тем, как добыт успех. Люди, пришедшие в зал, разочарованы увиденным, а между тем очень важно радовать зрителя. Я пытался показать лучший бокс, и в случившемся нет моей вины. Думаю, Нгумбу вышел на ринг за чеком. Не хочу его оскорблять, может, что-то и произошло, я как-то травмировал его. Не знаю. Если бы бой продлился дольше, он был бы интересным», — цитирует Гвоздика RingTV.

Если поединок с участием украинца стал главным событием в боксе со спортивной точки зрения, то скандал дня произошёл в Англии. В андеркарде шоу в Ливерпуле британец Дэвид Прайс нанёс первое поражение своему соотечественнику Кэшу Али. Проигравший исполнил пародию на легендарного Майка Тайсона и в ходе схватки укусил своего соперника.

Инцидент произошёл в пятом раунде. К этому моменту Прайс заметно вёл на судейских карточках, в определённые моменты серьёзно доминируя над своим соперником. Изрядно измотанный Али пошёл ва-банк: сначала он в борцовском стиле прошёл в ноги сопернику, а после укусил того за живот. Судье с огромным трудом удалось разнять боксёров в партере, после чего он обнаружил следы от зубов на коже Дэвида. Кэш был незамедлительно дисквалифицирован за неспортивное поведение.

Поступок Али стал неприятным сюрпризом для его коллег по боксу. Так, экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе Тони Беллью был шокирован тем, что позволил себе в ринге его соотечественник.

«Али просто опозорился. Его нужно отстранить от выступлений. То, что он сделал, — позорно. Укусить мужчину, лёжа на канвасе? Что может быть ниже этого?» — цитирует Беллью Boxing Scene.

Сенсационный успех Настюхина в ONE Championship

Наконец, ещё одним заметным событием в мире боевых единоборств стала во многом неожиданная победа россиянина Тимофея Настюхина в рамках сингапурской организации MMA ONE Championship над экс-чемпионом UFC и Bellator в лёгком весе Эдди Альваресом.

Американец после поражения от Дастина Пуарье в июле прошлого года решил круто изменить карьеру и отправился в новый для себя промоушен, став фактически его главным лицом. В дебютном же бою под эгидой ONE Альваресу предстояло помериться силами с 29-летним Настюхиным, который в 17 боях в MMA одержал 13 побед.

После одного из поражений спортсмен из Новокузнецка едва не завершил карьеру. Во встрече с Котецу Боку в ноябре 2016-го россиянин получил открытый перелом голени, а соперник, заметив это, вдобавок нанёс ему ещё несколько ударов по ноге. К счастью, российский спортсмен сумел восстановиться и одержал две победы подряд.

Правда, последний бой с Сайгидом Гусейном Арсланиевым завершился неудачей, и решение руководителей промоушена дать Настюхину шанс в виде поединка со звёздным новичком вызывало вопросы у болельщиков последнего, так как они считали Тимофея явным андердогом.

«Как не согласиться на бой с Альваресом? От таких предложений нельзя отказываться. Это был шанс, за который нужно было зацепиться. Естественное, мне казалось, что меня бросают под звезду для удачного дебюта Эдди. Меня не в первый раз ставят против таких противников, но с божьей помощью выигрываю эти поединки», — говорил спортсмен в интервью Sports.ru.

Россиянин с первых же минут пошёл в смелый размен ударами с Альваресом, который порой выглядел просто опасно. Иногда казалось, что экс-чемпион вот-вот накажет соперника за риск, но американец выглядел не лучшим образом и явно оказался не готов к такому давлению со стороны оппонента. В одном из эпизодов дебютант промоушена едва не оказался в нокдауне.

Развязка же наступила за минуту до конца первого раунда. Настюхин провёл хорошую серию ударов и пару раз попал сопернику точно в голову. Это стало началом конца для Альвареса. Он беспомощно попятился к сетке, где и был добит Тимофеем.

Россиянин не мог поверить своему счастью и не скрывал эмоций, а удивлённые болельщики наблюдали за тем, как врачи приводят в чувство фаворита.

Для Настюхина же эта победа может стать первым шагом на пути к чемпионскому поясу. Далее его ждёт полуфинал Гран-при, в котором 29-летний атлет встретится с Лоуэном Тайнанесом. А в случае победы россиянин вновь может пересечься с Арсланиевым.

«Честно говоря, не ожидал, что бой сложится именно так. Рассчитывал пробыть в клетке все три раунда, готовился, что Альварес будет бороться и прессинговать. Но он работал в моей стихии. Сейчас надо немного отдохнуть, перезагрузиться и с чистой головой анализировать следующего соперника. Сядем вместе с командой и решим, как работать с ним», — добавил Настюхин.