В пантеоне великих: Овечкин оформил дубль и восьмой раз в карьере забросил 50 шайб за сезон

«Вашингтон» в гостях обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Александр Овечкин отметился дублем и восьмой раз в карьере забросил более 50 шайб за сезон. По этому показателю он уступает лишь Майку Босси и Уэйну Гретцки. Никита Кучеров набрал 122 очка и приблизился к рекорду Александра Могильного, а форвард «Коламбуса» Артемий Панарин записал на свой счёт четыре результативные передачи и установил личный и клубный рекорды.

51 гол Овечкина

Для российских любителей хоккея главный матч дня НХЛ проходил в Тампе, где местный «Лайтнинг» принимал «Кэпиталз». В обоих коллективах бал правят российские спортсмены, а в нынешнем сезоне они же являются главными ньюсмейкерами всей лиги: Никита Кучеров возглавляет гонку бомбардиров, а его визави Александр Овечкин лидирует в споре снайперов. Не стоит забывать также Андрея Василевского и Евгения Кузнецова. Первый из них остаётся главным претендентом на приз лучшему голкиперу чемпионата («Везина Трофи»), а второй входит в топ-25 лучших ассистентов.

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Несмотря на то что «Тампа-Бэй» уже решил все турнирные задачи в нынешнем регулярном чемпионате, гарантировав себе как победу в Восточной конференции, так и завоевание Президентского кубка, сражение получилось более чем ожесточённым. На первые роли вновь вышли россияне, главной звездой встречи стал Овечкин. В ключевой момент капитан «Вашингтона» не только укрепил преимущество своей команды, но и перешагнул отметку в 50 заброшенных за сезон шайб.

Гости здорово стартовали и за первые 28 минут четырежды огорчили Василевского. В третьем голе непосредственное участие принял Кузнецов, записавший на свой счёт 50-ю передачу в сезоне. Евгений выкатил шайбу под бросок Джону Карлсону, а Ти Джей Оши умело подставил клюшку, благодаря чему помог своему коллективу реализовать численное преимущество.

После этого хозяева смогли отквитать два гола, но после на авансцену вышел Овечкин. Всего за 100 секунд главный снайпер лиги дважды оставил не у дел Василевского и перечеркнул все надежды флоридцев на успех. Сначала Александр откликнулся на поперечную передачу в исполнении Ти Джей Оши, а затем в своём фирменном стиле помог команде отличиться в большинстве. Капитан «столичных» получил пас в своём «офисе» и молниеносным броском поразил ворота «Тампа-Бэй». В комбинации вновь поучаствовал Кузнецов. Таким образом, в активе российских лидеров «Вашингтона» теперь 51 гол и 51 результативный пас соответственно.

«Безусловно, тебе хочется забить настолько быстро, насколько это возможно. У меня и раньше были шансы отличиться, но я не сомневался, что гол придёт. Когда у тебя 49 шайб за сезон, партнёры постоянно пытаются найти тебя передачей. Спасибо им за это», — цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ.

Успех россиянина отметил даже его соперник, капитан «Тампы» Стивен Стэмкос.

«Овечкин нашёл способ последовательно и стабильно забивать в этой лиге. Очевидно, это ему не так уж сложно. Он настоящий конь, большой и сильный парень. Его стабильность на протяжении долгих лет вызывает уважение и удивление. Как он поддерживает здоровье, как набирает очки, сколько он играет — это просто удивительно!» — цитирует Стэмкоса Washington Post.

Похвалил своего подопечного и наставник «Вашингтона» Тодд Рирден. По словам специалиста, достижениям Овечкина уже не получается удивляться.

«У него каждый день получается что-то новое. В нынешнем сезоне он невероятно энергичен. Александр действительно является движущей силой нашей команды. Надеюсь, впереди у него ещё много сезонов с 50 голами», — признался Рирден.

Практически каждый гол Овечкина помогает ему установить то или иное статистическое достижение. Так, он стал лишь третьим хоккеистом в истории НХЛ, которому удалось забросить 50 и более шайб в восьми сезонах. Кроме него, подобным могут похвастаться легендарные Майк Босси и Уэйн Гретцки. Форварды «Нью-Йорк Айлендерс» и «Оттава Сенаторз» делали это по девять раз за карьеру.

Лучший хоккеист игрового дня также вышел на четвёртое место по голам в большинстве. После этого матча в его активе стало 247 шайб, заброшенных в неравных составах. Столько же у экс-форварда «Лос-Анджелес Кингз» Люка Робитайла. Больше только у Теэму Селянне (255), Бретта Халла (265) и Дейва Андрейчука (274).

Помимо прочего, он вышел на восьмое место в истории лиги по количеству игр с двумя и более голами, а также стал третьим самым возрастным хоккеистом, которому удалось забросить 50 шайб за сезон. Это достижение покорилось ему в возрасте 33 лет 194 дней. В более зрелом возрасте подобное удавалось только Яромиру Ягру (34 года 37 дней) и Джонни Буцику (35 лет 38 дней).

Точку в матче поставил Кучеров. Никита продемонстрировал, что также обладает отличным броском, и практически повторил последний гол в исполнении Овечкина. Форвард «Тампы» расположился в правом круге вбрасывания и мощным щелчком преобразовал в шайбу численное преимущество своего коллектива.

Таким образом, в активе Кучерова 39 заброшенных шайб и 83 результативные передачи. До рекорда по очкам за сезон среди российских хоккеистов его отделяет всего пять баллов. На данный момент им владеет бывший форвард «Баффало Сэйбрз» Александр Могильный. В регулярном чемпионате сезона-1992/93 он записал на свой счёт 127 (76 + 51) очков.

Личный и клубный рекорды Панарина

Игровой день стал особенным и для российского хоккеиста «Коламбуса». В отличие от «Тампы» и «Вашингтона», команда из Огайо пока не обеспечила себе путёвку в плей-офф, поэтому каждое очко для неё на вес золота. Именно в такие моменты коллективу необходима помощь своих лидеров, каким и является Панарин. В важнейшей встрече с «Нэшвилл Предаторз» Артемий показал невероятное выступление и вновь вписал своё имя в историю «Блю Джекетс».

В отличие от Овечкина и Кучерова, Панарин не отметился голами, зато оформил ассистентский покер. Уже на 50-й секунде встречи он снабдил передачей Кэма Аткинсона, который распечатал ворота Юусе Сароса. До конца стартового периода он ещё дважды помог отличиться своим партнёрам Дэвиду Савару и Оливеру Бьёркстранду. Причём третья шайба коллектива получилась практически точной копией первой: Артемий убежал в отрыв по левому флангу и сделал поперечную передачу на накатывающегося партнёра.

Своё последнее слово Панарин сказал при счёте 4:2 в пользу гостей. Коллективы выдали яркий 3,5 минуты, вместившие в себя сразу три взятия ворот. Сначала Филип Форсберг сократил разницу до минимума, а Бун Дженнер восстановил статус-кво. Точку поставил всё тот же Аткинсон, правда, на этот раз Артемий сделал передачу не ему лично, а Мэтту Дюшейну. Канадец в касание адресовал её Кэму, который пятый раз огорчил Сароса.

Панарин набрал 83 (27 + 56) очка и установил свой личный и клубный рекорды по количеству баллов за сезон. До него ни один хоккеист в истории «Коламбуса» не набирал более 80 очков за регулярным чемпионат, в то время как Артемию подобное удаётся на протяжении двух лет подряд. Почти декаду лучшим бомбардиром «Блю Джекетс» являлся Рик Нэш, отметившийся 79 (40 + 39) очками в регулярном чемпионате сезона-2008/09.