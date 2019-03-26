«Я его поклонник»: Трамп принял Овечкина и хоккеистов «Вашингтон Кэпиталз» в Белом доме

В Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с обладателями Кубка Стэнли сезона-2017/18 «Вашингтон Кэпиталз». Резиденцию главы государства посетили российские легионеры коллектива Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. Американский лидер особо отметил заслуги капитана команды и признался, что является его поклонником.

На протяжении многих лет в США существует традиция, согласно которой команда — чемпион национальной спортивной лиги удостаивается чести посетить Белый дом и провести встречу с президентом. Победители турниров по американскому футболу, баскетболу, бейсболу и хоккею регулярно совершали визиты в резиденцию главы государства, однако в последнее время сразу несколько подобных мероприятий было отменено.

Так, от общения с Дональдом Трампом отказались команда НБА «Голден Стэйт Уорриорз» и коллектив НФЛ «Филадельфия Иглз». Но игроки клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» не стали лишать себя подобной возможности.

Обладатели Кубка Стэнли сезона-2017/18 прибыли в Белый дом практически в полном составе. Отказались участвовать в мероприятии лишь канадцы Брэйден Холтби, Деванте Смит-Пелли и Бретт Коннолли. Все российские легионеры «Вашингтона» — Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов — не упустили шанс побеседовать с президентом США.

Безусловно, капитан «Кэпиталз» Овечкин оказался в центре внимания. Ещё задолго до назначенной даты Александр не скрывал желания пообщаться с Трампом и отмечал, что «подобного шанса больше может и не быть». В частности, форвард признавался, что хотел бы спросить у главы Белого дома, когда наладятся отношения между Россией и США.

Трамп принял хоккеистов «Вашингтона» в Овальном кабинете. Спортсмены надели подобающие событию костюмы, а Овечкин даже сбрил бороду, в последние годы ставшую неотъемлемой частью его образа. Игроки обступили стол главы государства таким образом, что вся тройка россиян оказалась по правую руку от президента.

Первым делом Трамп поздравил столичных хоккеистов с прошлогодним успехом, а особенно тепло поприветствовал Овечкина.

«Спасибо вам большое. Это огромная честь для меня, ведь я фанат хоккея и болельщик «Кэпиталз». Также я его поклонник (в этот момент президент похлопал Александра по руке. — RT). У меня просто нет выбора, ведь Овечкин — это нечто особенное. Посмотрите на его руки», — сказал Трамп.

Президент США отметил, что в прошлом году игроки «Кэпиталз» добились невероятного успеха, и назвал Овечкина одним из главных его творцов.

«Вы провели замечательный сезон, в ходе которого взяли верх над вашими давними соперниками и действующими чемпионами «Питтсбург Пингвинз». К победе вас привёл особенный спортсмен, великолепный игрок — капитан Алекс Овечкин. Где Иванка? Она его друг и большой фанат. Его называют Александром Великим. Он провёл всю карьеру в «Вашингтоне», его трудолюбие и преданность команде окупились», — заявил американский лидер.

Трамп прокомментировал также снайперские достижения Овечкина. В частности, он напомнил, что за прошедший сезон Александр записал на свой счёт 64 гола, и сравнил его с легендарным бейсболистом Бейбом Рутом.

«Кажется, в одном сезоне у него было больше хоумранов, чем у кого-либо ещё. В остальном он был не очень хорошим подающим. Овечкина же признали самым ценным игроком (MVP) плей-офф, это было легко. Никто больше него не заслуживал «Конн Смайт Трофи». Алекс, поздравляю. Через пару недель будем вновь смотреть за вашим выступлением в плей-офф. Не сомневаюсь, у вашей команды всё будет здорово», — продолжил Трамп.

Также Трамп отметил заслуги Джона Карлссона, установившего рекорд клуба по количеству очков в плей-офф среди защитников. В розыгрыше Кубка Стэнли американец отметился 20 результативными баллами.

«Это здорово, не так ли? Я помню, как играл Бобби Орр. Он также был отличным атакующим защитником», — сказал президент.

Особенной благодарности от американского лидера удостоился и Кузнецов. Трамп напомнил, что в четвёртом матче с «Вегас Голден Найтс» россиянин повторил рекорд лиги по количеству результативных передач в матче финальной серии Кубка Стэнли. Тогда Евгений четырежды выступил в роли ассистента.

«Евгений? Где он? Посмотрите, какой молодой. Вам удалось собрать по-настоящему потрясающую команду», — признался Трамп, обращаясь к владельцу «Вашингтона» Теду Леонсису.

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В завершение президент США пожелал «Кэпиталз» удачи в нынешнем розыгрыше плей-офф и попросил игроков в кратчайшие сроки завоевать Кубок Стэнли.

«У вас сердца чемпионов, фантастический владелец. Желаю удачи «Вашингтону». Сейчас все об этом говорят, я не могу заставить людей отвлечься на другие вещи. Так что вам надо выиграть поскорее, потому что нам надо возвращаться к обычной работе. Думаю, вы добьётесь фантастического успеха. Для нас большая честь принимать вас у себя», — заключил Трамп.

После короткой речи Леонсиса, в которой тот поблагодарил Трампа за гостеприимство и выразил надежду, что «Кэпиталз» смогут второй год подряд стать чемпионами НХЛ, президент предложил Овечкину сказать пару слов.

«Для нас большая честь оказаться здесь. Мы попытаемся снова добиться этого, выиграв Кубок Стэнли. У нас та же, но уже опытная команда. Попробуем повторить», — заявил Овечкин.

Затем Трамп в очередной раз пожал руку Овечкину, после чего капитан «Кэпиталз» и американский лидер обменялись парой слов. Перед уходом хоккеисты «Вашингтона» подарили главе государства хоккейный свитер клуба, а также золотую клюшку, украшенную дарственной надписью. В частности, на ней написана дата заключительной встречи финальной серии с «Вегасом».