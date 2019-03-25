Российские хоккеисты «Вашингтона» окружили Трампа на командном фото

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Во время визита в Белый дом российские хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов сфотографировались рядом с президентом США Дональдом Трампом.

Российские хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов окружили президента США на командном фото.

После победы в Кубке Стэнли в 2018 году Дональд Трамп назвал Овечкина суперзвездой.

В ходе встречи в Белом доме Трамп сказал об Овечкине, что его называют Александром Великим.

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