Российские хоккеисты «Вашингтона» окружили Трампа на командном фото

Во время визита в Белый дом российские хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов сфотографировались рядом с президентом США Дональдом Трампом.

Российские хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов окружили президента США на командном фото. A great team smile #StanleyCup@Capitals@WhiteHouse@NHL@HockeyHallFamepic.twitter.com/9QYjcyvdNT — Philip Pritchard (@keeperofthecup) 25 марта 2019 г. После победы в Кубке Стэнли в 2018 году Дональд Трамп назвал Овечкина суперзвездой. В ходе встречи в Белом доме Трамп сказал об Овечкине, что его называют Александром Великим.