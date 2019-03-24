«Делает глупые вещи»: как канадский эксперт Черри раскритиковал хоккеиста Кузнецова за празднование гола

Известный канадский телеведущий и хоккейный эксперт Дон Черри раскритиковал нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова. По мнению Черри, россиянин ведёт себя неприемлемо, когда отмечает голы, изображая птицу. На защиту Кузнецова встали его коллеги по команде, а также пользователи сети, которые назвали эксперта старомодным. Между тем сам хоккеист ранее уже заявлял, что не обижается на высказывания Черри, поскольку это часть образа телеведущего.

В Национальной хоккейной лиге может разгореться скандал, связанный с заявлением известного канадского эксперта Дона Черри о нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Евгении Кузнецове. Россиянин забросил одну из ключевых шайб в матче регулярного чемпионата с «Тампа-Бэй Лайтнинг» и решил отпраздновать этот успех своим фирменным движением, за которое он получил прозвище Бёрдмен: хоккеист приподнимает ногу и проезжает на одном коньке, имитируя руками взмахи крыльев.

В последнем выпуске своего шоу Coach's Corner, выходящего на телеканале Sportsnet, специалист раскритиковал россиянина за это движение, назвав его неуместным.

«Посмотрите на этого придурка после реализованного гола. Это очень важная игра, в рамках которой встречаются две лучшие команды. А он делает такие глупые вещи», — заявил Черри.

Гол Кузнецова перевёл встречу в овертайм, где решающую шайбу забросил защитник «Тампы» Виктор Хедман. Эксперт обратил внимание зрителей на то, что во время этого эпизода россиянин никак не смог помочь своей команде.

«Хедман забивает, а Кузнецов находится глубоко в зоне нападения. Это хоккейная карма: нужно всегда возвращаться назад. Его даже на экране нет. И он вдохновил соперника. Помните, дети: этого делать не стоит никогда», — заключил Черри.

На данный момент Кузнецов никак не отреагировал на критику в свой адрес. Однако на официальной странице «Вашингтон Кэпиталз» в Twitter появилось видео, на котором несколько спортсменов, в том числе капитан команды Александр Овечкин и нападающие Ти Джей Оши и Якуб Врана, выполняют знаменитую «птичку».

На сторону россиянина встали и многочисленные болельщики. Некоторые из них были настолько возмущены высказыванием канадца, что начали использовать в своих комментариях хештег «увольте Черри». Кроме того, они предположили, что 85-летний специалист слишком стар для современного хоккея.

«Дон просто не хочет, чтобы кто-то превосходил его в чудаковатости. Он эгоист, который чувствует угрозу, если не находится в центре внимания», — написал один из комментаторов.

Канадский эксперт славится не только своими неоднозначными высказываниями, но и экстравагантными костюмами, в которых он появляется во время прямых эфиров. Его визитной карточкой стали разноцветные пиджаки и галстуки, которые не преминули упомянуть некоторые пользователи социальных сетей.

«Я прошу прощения, Дон Черри — забавный старомодный парень, но если уж мы заговорили о дураках... Посмотрите, как он одевается. Без сомнения, его костюмы и есть настоящая глупость», — прокомментировал один из них.

Интересно, что Кузнецов уже не первый раз оказывается под прицелом Черри. Во время финала Кубка Стэнли, в котором встречались «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз», он признался, что не испытывает к россиянину никакой симпатии.

В конце января нынешнего года канадец также раскритиковал нападающего за «птичье» празднование заброшенной шайбы. По его мнению, это насмешка над соперником.

«Я не могу в это поверить. Бёрдмен. Посмотрите, что он делает перед их скамейкой запасных. А теперь заметьте, как отмечают гол хоккеисты «Коламбус Блю Джекетс». Не стоит издеваться над соперником, когда забрасываешь шайбу. Ты просто играешь в свою игру. Именно так делают в Канаде», — заявил Черри.

Кузнецов спокойно отнёсся к критике в свой адрес. Он отметил, что подобные высказывания являются частью образа, создаваемого экспертом, поэтому поводов обижаться ни у кого быть не должно.

«Знаете, он хороший парень. Когда я был помладше, иногда смотрел его видео. Если Дон Черри говорит о тебе, это значит, что он думает о тебе. Даже если что-то плохое, это всё равно хорошо. Он имеет на это право, люди любят его», — рассказал россиянин порталу RMNB.

Кроме того, он добавил, что с возрастом стал проще относиться к любой критике в свой адрес.

«Если бы мне сказали подобное около восьми лет назад, то я бы, скорее всего, дал более эмоциональный ответ. Но сейчас мне всё равно. Меня больше заботит, что обо мне думают моя семья и товарищи по команде. Но я всё равно ценю это», — заключил нападающий.

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Однако Черри позволяет себе резкие высказывания в адрес не только отдельных игроков, но и целых команд. В «Каролина Харрикейнз» решили привлечь болельщиков на свои встречи необычным образом. Каждый раз после победы в домашней встрече игроки придумывают новый способ отметить этот успех. Они садятся, изображая гребцов на лодках, падают на лёд, как кости в домино, выстраиваются в тоннель, по которому на животе проезжает один из хоккеистов.

Неудивительно, что это не понравилось консервативному специалисту.

«Это НХЛ. По моему мнению, эти ребята ведут себя глупо, а не привлекают поклонников. Не хотелось бы, чтобы они делали подобное во время плей-офф», — заявил Черри.

Команда восприняла критику комментатора с юмором. В социальных сетях появились многочисленные шутки, главным героем которых является Черри, также любой желающий может приобрести сувенирную продукцию «Каролина Харрикейнз» с его самыми яркими цитатами.