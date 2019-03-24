Канадский эксперт оскорбил российского хоккеиста Кузнецова
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«Очень важная игра, встречаются две отличные команды. А этот придурок ведёт себя подобным образом. Он своим поведением вдохновил другую команду. Запомните, дети: никогда не делайте что-то, что может вдохновить соперника», — заявил Черри в телевизионной передаче Coach's Corner.
Также канадский эксперт обратил внимание зрителей на то, что Кузнецов во время решающего гола игрока «Тампы» Хедмана не вернулся в защиту.
Как ранее заявил двукратный обладатель Кубка Гагарина, а ныне хоккейный эксперт Алексей Бадюков, тренер «Лос-Анджелеса» даёт понять, что Илья Ковальчук ему не нужен.