Канадский эксперт оскорбил российского хоккеиста Кузнецова

Короткая ссылка
Известный канадский хоккейный эксперт Дон Черри оскорбил российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова за его «птичку» — празднование гола в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:5 ОТ).
Канадский эксперт оскорбил российского хоккеиста Кузнецова
  • ©Rich Graessle/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

«Очень важная игра, встречаются две отличные команды. А этот придурок ведёт себя подобным образом. Он своим поведением вдохновил другую команду. Запомните, дети: никогда не делайте что-то, что может вдохновить соперника», — заявил Черри в телевизионной передаче Coach's Corner.

Также канадский эксперт обратил внимание зрителей на то, что Кузнецов во время решающего гола игрока «Тампы» Хедмана не вернулся в защиту.

Как ранее заявил двукратный обладатель Кубка Гагарина, а ныне хоккейный эксперт Алексей Бадюков, тренер «Лос-Анджелеса» даёт понять, что Илья Ковальчук ему не нужен.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить