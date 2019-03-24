Эксперт: тренер даёт понять, что Ковальчук ему не нужен
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«Тренер всячески даёт понять, что Ковальчук ему не нужен. Дело не в том, что Ковальчук настолько плох, дело в самой команде. Ему необходимо себя попробовать в более сильном клубе именно в НХЛ, сделать шаг вперёд. Вся эта ситуация решится летом», — заявил эксперт в интервью Sport24.
Также Бадюков выразил уверенность, что руководство «Лос-Анджелеса» не захочет держать Ковальчука в команде, если он не вписывается в планы тренера.
Ранее сообщалось, что одноклубник вратаря «Рейнджерс» Георгиева восхитился игрой россиянина.