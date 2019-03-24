Эксперт: тренер даёт понять, что Ковальчук ему не нужен

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, а ныне хоккейный эксперт Алексей Бадюков считает, что нападающему «Лос-Анджелес Кингз» Илье Ковальчуку стоит попробовать свои силы в другом клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ), поскольку нынешний тренер команды не нуждается в услугах российского форварда.

«Тренер всячески даёт понять, что Ковальчук ему не нужен. Дело не в том, что Ковальчук настолько плох, дело в самой команде. Ему необходимо себя попробовать в более сильном клубе именно в НХЛ, сделать шаг вперёд. Вся эта ситуация решится летом», — заявил эксперт в интервью Sport24.

Также Бадюков выразил уверенность, что руководство «Лос-Анджелеса» не захочет держать Ковальчука в команде, если он не вписывается в планы тренера.

Ранее сообщалось, что одноклубник вратаря «Рейнджерс» Георгиева восхитился игрой россиянина.