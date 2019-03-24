Одноклубник вратаря «Рейнджерс» Георгиева восхитился игрой россиянина

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Бу Нивс считает голкипера свой команды Александра Георгиева невероятным.

«Сегодня он стал хребтом нашей команды. Георгиев сделал ряд сейвов, которые завели всю команду. Если честно, он просто невероятен», — заявил Нивс официальному сайту НХЛ.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» победил «Торонто Мэйпл Лифс», а Георгиев отбил 44 броска из 45.

Ранее сообщалось, что Свечников обошёл Ягра в списке европейских снайперов НХЛ в возрасте до 19 лет.