Свечников обошёл Ягра в списке европейских снайперов НХЛ в возрасте до 19 лет

Российский нападающий «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников поднялся на третье место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству голов, забитых европейскими игроками в возрасте до 19 лет.

В матче «Каролины» против «Миннесота Уайлд» (5:1) Свечников забил гол, который стал для него 19-м в текущем сезоне НХЛ.

По этому показателю он обошёл чешского нападающего Яромира Ягра в списке европейских снайперов до 19 лет.

Теперь Свечников занимает третье место в рейтинге, уступая только Патрику Лайне (36) и Илье Ковальчуку (29).

Ранее сообщалось, что Ковальчук высказался о своей ситуации в «Лос-Анджелесе».