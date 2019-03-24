Свечников обошёл Ягра в списке европейских снайперов НХЛ в возрасте до 19 лет

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Российский нападающий «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников поднялся на третье место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству голов, забитых европейскими игроками в возрасте до 19 лет.
Свечников обошёл Ягра в списке европейских снайперов НХЛ в возрасте до 19 лет
  • ©Mark LoMoglio/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

В матче «Каролины» против «Миннесота Уайлд» (5:1) Свечников забил гол, который стал для него 19-м в текущем сезоне НХЛ.

По этому показателю он обошёл чешского нападающего Яромира Ягра в списке европейских снайперов до 19 лет.

Теперь Свечников занимает третье место в рейтинге, уступая только Патрику Лайне (36) и Илье Ковальчуку (29).

Ранее сообщалось, что Ковальчук высказался о своей ситуации в «Лос-Анджелесе».

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