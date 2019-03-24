Кузнецов ответил на оскорбление канадского хоккейного эксперта
- AFP
«Если он говорит о тебе, значит думает о тебе. Даже если от Черри звучат плохие слова в твой адрес, это всё равно хорошо. Он классный, нравится зрителям. А мне сейчас всё равно, меня больше волнует то, что думают моя семья и партнёры по команде», — цитирует Кузнецова RMNB.
Также хоккеист добавил, что восемь лет назад отреагировал бы на оскорбления иначе.
Ранее сообщалось, что канадский эксперт оскорбил российского хоккеиста Кузнецова.