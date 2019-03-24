Кузнецов ответил на оскорбление канадского хоккейного эксперта

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов не стал вступать в перепалку с 85-летним экспертом Доном Черри, заявив, что для него более важным является мнение семьи и партнёров по команде.
Кузнецов ответил на оскорбление канадского хоккейного эксперта
  • AFP

«Если он говорит о тебе, значит думает о тебе. Даже если от Черри звучат плохие слова в твой адрес, это всё равно хорошо. Он классный, нравится зрителям. А мне сейчас всё равно, меня больше волнует то, что думают моя семья и партнёры по команде», — цитирует Кузнецова RMNB.

Также хоккеист добавил, что восемь лет назад отреагировал бы на оскорбления иначе.

Ранее сообщалось, что канадский эксперт оскорбил российского хоккеиста Кузнецова.

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