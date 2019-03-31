Овечкин и Панарин признаны первой и второй звёздами дня в НХЛ

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан главной звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Овечкин и Панарин признаны первой и второй звёздами дня в НХЛ
  • globallookpress.com
  • © Chris Williams/Icon Sportswire

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В матче регулярного чемпионата с «Тампа-Бэй Лайтнинг» россиянин оформил дубль и помог своей команде победить со счётом 6:3.

Второй звездой дня стал российский форвард Артемий Панарин, выступающий за «Коламбус Блю Джекетс». В матче с «Нэшвилл Предаторз» (5:2) он сделал четыре результативные передачи.

Замкнул тройку лучших Рикард Ракелль из «Анахайм Дакс».

Ранее сообщалось, что Овечкин вошёл в тройку самых возрастных игроков НХЛ с 50 голами за сезон.

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