Овечкин и Панарин признаны первой и второй звёздами дня в НХЛ
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Об этом сообщает пресс-служба лиги.
В матче регулярного чемпионата с «Тампа-Бэй Лайтнинг» россиянин оформил дубль и помог своей команде победить со счётом 6:3.
Второй звездой дня стал российский форвард Артемий Панарин, выступающий за «Коламбус Блю Джекетс». В матче с «Нэшвилл Предаторз» (5:2) он сделал четыре результативные передачи.
Замкнул тройку лучших Рикард Ракелль из «Анахайм Дакс».
Ранее сообщалось, что Овечкин вошёл в тройку самых возрастных игроков НХЛ с 50 голами за сезон.