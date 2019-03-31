Овечкин вошёл в тройку самых возрастных игроков НХЛ с 50 голами за сезон
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В матче регулярного чемпионата с «Тампа-Бэй Лайтнинг» россиянин оформил дубль и укрепил лидерство в гонке снайперов. Теперь на его счету 51 шайба.
После Джонни Буцика и Яромира Ягра Овечкин является третьим по возрасту игроком, достигшим отметки в 50 голов за сезон. На момент этого достижения возраст форварда составил 33 года 194 дня.
Лидирующему Буцику, забросившему 50 шайб в сезоне-1970/71, было 35 лет 308 дней, а Ягру в сезоне-2005/06 — 34 года 37 дней.
Ранее Овечкин заявил, что в ближайшее время не планирует завершать карьеру.