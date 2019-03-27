Вдохновлённые Трампом: Овечкин и Кузнецов набрали пять очков в матче НХЛ

«Вашингтон» разгромил «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Евгений Кузнецов трижды ассистировал своим партнёрам, а Александр Овечкин стал автором победного гола и результативной передачи. Это позволило капитану столичной команды выйти на 13-е место по числу заброшенных шайб в истории лиги. Отметим, что накануне состоялась встреча хоккеистов «Вашингтона» с президентом США Дональдом Трампом, который пожелал им успеха. Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский установил личный рекорд по количеству сухих встреч за сезон, а Артемий Панарин наконец прервал 12-матчевую безголевую серию.

Пять очков Овечкина и Кузнецова

Накануне хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» посетили Белый дом и встретились с президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер поздравил их с завоеванием Кубка Стэнли в прошлом сезоне и пожелал повторить результат в нынешнем. При этом он особо отметил вклад российских легионеров коллектива — Александра Овечкина и Евгения Кузнецова. Судя по всему, слова главы государства настолько вдохновили спортсменов, что уже в следующем матче с «Каролина Харрикейнз» те набрали пять очков на двоих.

Говоря о Кузнецове, Трамп напомнил о его рекордных четырёх передачах в четвёртом матче финальной серии плей-офф с «Вегас Голден Найтс». Кузнецов решил продемонстрировать, что почти год спустя способен делать подобное и в играх регулярного чемпионата, и трижды выступил в роли ассистента во встрече с «Каролиной». Уже на 17-й минуте он записал на свой счёт первый балл за результативность, когда помог отличиться Ти Джею Оши. Россиянин легко ушёл от двоих защитников и отдал передачу на неприкрытого американца. Тот не промахнулся и вывел «Кэпиталз» вперёд.

К активным действиям россияне вернулись в третьем периоде, когда счёт на табло был равным. В победном голе своей команды поучаствовали и Кузнецов, и Овечкин. Евгений разогнал атаку и оставил шайбу Тому Уилсону, который, в свою очередь, передал её Александру. Капитан «столичных» не стал разочаровывать президента США и мощнейшим броском поразил ворота Петра Мразека.

В нынешнем сезоне Овечкин отличился 49 раз и повторил своё прошлогоднее достижение. На данный момент он уверенно лидирует в гонке снайперов НХЛ, опережая своего ближайшего конкурента на три точных броска. Вторую строчку занимает форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзатль, который минувшей ночью оформил хет-трик в матче с «Лос-Анджелес Кингз».

«Конечно, мне хочется добраться до отметки 50 голов, это было бы здорово. Но у нас впереди ещё пять матчей. Сегодня вечером у меня было много моментов, чтобы забросить, но я использовал один из них. В последнее время не всегда получается реализовывать свои шансы. Но это была важная шайба с точки зрения командного результата, и я счастлив. Вы видели, как непросто складывалась встреча, нам приходилось обороняться», — цитирует Овечкина TSN.

Кроме того, с помощью этой шайбы нападающий «Кэпиталз» оформил сразу два статистических достижения. Во-первых, он вышел на седьмое место по победным голам в истории лиги. На его счету 107 подобных бросков, что на один больше, чем у Патрика Марло из «Торонто Мейпл Лифс». Впрочем, уже совсем скоро россиянин может занять пятую строчку. От Бретта Халла и Теэму Селянне его отделяют всего три взятия ворот. Лидирует по этому показателю легендарный Яромир Ягр (135).

Во-вторых, Овечкин вышел на 13-е место в списке лучших снайперов в истории. После матча с «Каролиной» на его счету значится 656 голов — столько же у экс-форварда «Детройт Ред Уингз» Брендана Шэнахэна. На 12 точных бросков больше у Люка Робитайла, известного по выступлениям за «Лос-Анджелес».

Однако на этом российские лидеры «Вашингтона» не остановились. В оставшиеся 15 минут игрового времени Кузнецов и Овечкин по разу ассистировали партнёрам и помогли установить окончательный результат матча. Хозяева взяли верх со счётом 4:1 и одержали вторую победу подряд в сезоне.

Достижение Бобровского и гол Панарина

«Коламбус Блю Джекетс» также продлил победную серию до двух встреч, а на ведущие роли вновь вышли российские хоккеисты клуба. Первой звездой матча с «Нью-Йорк Айлендерс» стал Сергей Бобровский. Голкипер отразил все 26 бросков и восьмой раз в сезоне оставил свои ворота в неприкосновенности. Это позволило ему не только сравняться с лидером лиги по данному показателю — Марком-Андре Флёри из «Вегас Голден Найтс», но и установить личный рекорд.

В нынешнем чемпионате Бобровский отражает 91,1% бросков, пропуская в среднем по 2,62 шайбы за матч. Это седьмой показатель в лиге среди вратарей, сыгравших минимум по 50 встреч. Самым надёжным голкипером является его соотечественник Андрей Василевский. Страж ворот «Тампа-Бэй» удерживает пальму первенства в обеих категориях (92,7% отражённых бросков и 2,36 гола за игру).

При этом по количеству побед Бобровский занимает пятую строчку. В нынешнем сезоне он помог «Коламбусу» выиграть 33 матча и уступает лишь Мартину Джонсу (34), Фредерику Андерсену, Марку-Андре Флёри (оба — по 35) и тому же Василевскому (37).

Отличился и партнёр Бобровского по команде Артемий Панарин. На протяжении последних 12 матчей форвард не мог отметиться заброшенными шайбами, ограничившись лишь шестью результативными передачами. Но на третьей минуте заключительного периода россиянин оказался на рандеву с голкипером «Айлендерс» Томасом Грайссом и воспользовался своим шансом.

В нынешнем сезоне Панарин провёл 73 матча и набрал 78 (26 + 52) очков. Несмотря на продолжительную неудачную серию, Артемий способен вновь установить свой личный рекорд по количеству результативных действий за сезон. Для этого в оставшихся шести встречах ему необходимо записать на свой счёт пять баллов.