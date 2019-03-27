Бобровский установил личный рекорд по количеству сухих матчей в сезоне НХЛ

Короткая ссылка
Вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский обновил личный рекорд по количеству встреч без пропущенных голов в рамках сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Бобровский установил личный рекорд по количеству сухих матчей в сезоне НХЛ
  • globallookpress.com
  • © Ed Clemente/ZUMAPRESS.com

Оформив второй сухой матч подряд и восьмой в текущем сезоне, голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский установил личный рекорд в НХЛ.

По количеству встреч без пропущенных голов в текущем сезоне россиянин сравнялся с голкипером «Вегаса» Марком-Андре Флёри. Всего за 57 матчей регулярного чемпионата-2018/19 Бобровский одержал 33 победы, пропуская 2,67 шайбы за игру и отражая 91% бросков по своим воротам.

Ранее сообщалось, что «Коламбус» победил «Айлендерс» в НХЛ, Панарин прервал безголевую серию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить