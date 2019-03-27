Бобровский установил личный рекорд по количеству сухих матчей в сезоне НХЛ

Вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский обновил личный рекорд по количеству встреч без пропущенных голов в рамках сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Оформив второй сухой матч подряд и восьмой в текущем сезоне, голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский установил личный рекорд в НХЛ.

По количеству встреч без пропущенных голов в текущем сезоне россиянин сравнялся с голкипером «Вегаса» Марком-Андре Флёри. Всего за 57 матчей регулярного чемпионата-2018/19 Бобровский одержал 33 победы, пропуская 2,67 шайбы за игру и отражая 91% бросков по своим воротам.

Ранее сообщалось, что «Коламбус» победил «Айлендерс» в НХЛ, Панарин прервал безголевую серию.