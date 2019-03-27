«Коламбус» победил «Айлендерс» в НХЛ, Панарин прервал безголевую серию

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В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» оказался сильнее «Нью-Йорк Айлендерс».
«Коламбус» победил «Айлендерс» в НХЛ, Панарин прервал безголевую серию
  • Reuters
  • © Russell LaBounty-USA TODAY Sports

Матч на «Нейшнвайд Арене» в Коламбусе завершился победой хозяев со счётом 4:0.

Голы в матче забивали Райан Дзингел, Артемий Панарин, Оливер Бьёркстранд и Кэм Аткинсон.

Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский оформил второй сухой матч подряд, отразив все 26 бросков по своим воротам.

Нападающий «Блю Джекетс» Артемий Панарин сумел прервать свою серию без забитых шайб, которая длилась 12 игр.

Ранее сообщалось, что Овечкин забросил 49-ю шайбу в сезоне и помог «Вашингтону» обыграть «Каролину» в НХЛ.

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