Овечкин забросил 49-ю шайбу в сезоне и помог «Вашингтону» обыграть «Каролину» в НХЛ

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Каролину Харрикейнз».
Овечкин забросил 49-ю шайбу в сезоне и помог «Вашингтону» обыграть «Каролину» в НХЛ
  • Reuters

Встреча в Вашингтоне закончилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

В составе «Кэпиталз» забивали Ти Джей Оши, Александр Овечкин, Джон Карлсон и Никлас Бекстрём.

У «Каролины» шайба на счету Даги Хэмилтона.

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин завершил встречу с двумя набранными очками (1+1). Россиянин продолжает удерживать лидерство в споре снайперов НХЛ с 49 голами.

Нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился тремя результативными передачами.

Форвард «Каролины» Андрей Свечников и защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов не сумели отличиться результативными действиями.

Ранее сообщалось, что хоккеист Кузнецов посоветовал канадскому эксперту Черри закрыть рот.

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