Хоккеист Кузнецов посоветовал канадскому эксперту Черри закрыть рот

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Российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов высказался о словах известного канадского хоккейного эксперта Дона Черри в свой адрес.
Хоккеист Кузнецов посоветовал канадскому эксперту Черри закрыть рот
  • Reuters

«Он любит поговорить, но мне нет до этого дела. Если он хочет что-то сказать, пусть обращается ко мне лично. Мы можем всё обсудить по телефону или при встрече», — приводит слова игрока журналист Том Гуллити в Twitter.

Хоккеист отметил, что эксперту не делают чести его резкие слова на телевидении. Он также добавил, что не собирается отвечать Черри, так как родители привили ему хорошие манеры.

«Только посоветую ему закрыть свой рот», — сказал Кузнецов.

Черри оскорбил россиянин за его «птичку» — празднование гола в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:5 ОТ).

Ранее сообщалось, что российские хоккеисты «Вашингтона» окружили Трампа на командном фото.

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