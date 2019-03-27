Овечкин сравнялся с Шэнаханом в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сравнялся с экс-нападающим «Детройт Ред Уингз» Брэндоном Шэнаханом по количеству голов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и делит с канадцем 12-е место.

Забросив шайбу в матче «Вашингтона» против «Каролины Харрикейнз», Александр Овечкин поднялся на 12-е место в истории НХЛ по забитым голам, сравнявшись с Брэнданом Шэнаханом.

Всего на счету Овечкина 656 шайб в карьере. Следующей целью хоккеиста является достижение Люка Робитайла (668 голов).

Ранее сообщалось, что Бобровский установил личный рекорд по количеству сухих матчей в сезоне НХЛ.