Овечкин сравнялся с Шэнаханом в списке лучших снайперов в истории НХЛ
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- © Chris Williams/Icon Sportswire
Забросив шайбу в матче «Вашингтона» против «Каролины Харрикейнз», Александр Овечкин поднялся на 12-е место в истории НХЛ по забитым голам, сравнявшись с Брэнданом Шэнаханом.
Всего на счету Овечкина 656 шайб в карьере. Следующей целью хоккеиста является достижение Люка Робитайла (668 голов).
Ранее сообщалось, что Бобровский установил личный рекорд по количеству сухих матчей в сезоне НХЛ.