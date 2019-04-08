Дебют Лобова в боксе без перчаток, новый соперник Усика и рекорд Уэстбрука: спортивные события выходных

Российско-ирландский боец Артём Лобов успешно провёл первый поединок в Bare Knuckle FC, одержав по единогласному решению судей победу над Джейсоном Найтом. Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Рассел Уэстбрук стал первым баскетболистом в истории, в третий раз подряд оформившим трипл-дабл в среднем за сезон. Украинский боксёр Александр Усик узнал имя первого соперника в тяжёлой весовой категории. Об этих и других событиях выходных, оставшихся в тени матчей РПЛ и плей-офф Кубка Гагарина, — в материале RT.

Победный дебют Лобова

В воскресенье экс-боец UFC Артём Лобов впервые выступил на турнире по боксу без перчаток Bare Knuckle FC. Совсем недавно партнёр по команде Конора Макгрегора разорвал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом, после чего решил попробовать себя в новом виде спорта. В своём дебютном поединке россиянин взял верх над ещё одним бывшим представителем смешанных боевых искусств Джейсоном Найтом.

Как и Лобов, Найт известен широкой публике по выступлениям в главном ММА-промоушене мира. В период с 2015 по 2018 год он провёл девять боёв, но одержал победу лишь в четырёх из них. Американец был уволен в конце прошлого года с пассивом из четырёх поражений подряд. При этом стоит отметить, что в числе его оппонентов лишь два человека заслуживали хоть какого-то внимания — Рикардо Ламас и Макван Амирхани.

Поединок между спортсменами проходил на непривычном для большинства любителей боевых искусств восьмиугольном закруглённом ринге. Было запланировано пять раундов по две минуты каждый. Уже в самом дебюте стало ясно, что отсутствие перчаток влечёт за собой серьёзнейшие последствия: к 30-й секунде схватки на лице обоих спортсменов появились заметные рассечения, которые к концу достигли ужасающих размеров.

В боксе Лобов смотрелся увереннее Найта, который во время выступления в UFC отдавал предпочтение работе в партере. Россиянин выглядел более быстрым и резким, многократно находил бреши в обороне оппонента. Джейсон трижды оказывался в нокдауне, в то время как Артём дважды падал на канвас. Но в первом случае судья сделал вывод, что боец просто поскользнулся.

Бескомпромиссная схватка продлилась все обозначенные пять раундов. По итогу судьи отдали предпочтение Лобову. Двое из них увидели его победу с минимальным преимуществом (48:47), а ещё один снял с Найта дополнительное очко за неоднократное пребывание в нокдауне (48:46).

Первый соперник Усика в тяжёлом весе

В субботу стало известно имя соперника Александра Усика и дата его первого поединка в тяжёлом весе. Победитель Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) сразится с камерунцем Карлосом Такамом. Схватка пройдёт 25 мая в американском городе Оксон-Хилл.

За свою карьеру Такам успел завоевать пояс интерконтинентального чемпиона по версии IBF и титул WBC Silver. Также он известен тем, что успел помериться силами со многими представителями элиты мирового бокса, однако каждый раз терпел поражения. Так, он уступил Поветкину, Энтони Джошуа, Дереку Чисоре и Джозефу Паркеру. При этом лишь поединок с новозеландцем прошёл все обозначенные 12 раундов, остальные же завершились досрочно.

В преддверии поединка Такам с уважением высказался о своём будущем сопернике, однако отметил, что не собирается выступать в роли мальчика для битья.

«Усик сумел добиться всего в первом тяжёлом весе. Я приветствую его появление в нашем дивизионе. Могу пообещать, что наш бой будет отличным. Стану хорошей проверкой для Александра в его дебютном поединке в новой весовой категории. У меня достаточно амбиций, и сражение с украинцем может дать мне шанс реализовать их», — цитирует Такама Boxing Scene.

Усик является непобеждённым боксёром и имеет в своём послужном списке 16 побед, 12 из которых были одержаны нокаутом. Действующий абсолютный чемпион в первом тяжёлом весе признался, что намерен добиться таких же высот и в самом престижном дивизионе.

«25 мая станет знаменательной датой в моей карьере. Это будет непростой бой. Но на пути к званию чемпиона в тяжёлом весе необходимо проверять себя в поединках с соперниками мирового уровня», — заключил Усик.

Рекорд Уэстбрука

Два года назад разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Рассел Уэстбрук поразил весь баскетбольный мир, когда оформил трипл-дабл в среднем за сезон. Тогда американец записывал на свой счёт 31,6 очка, 10,7 подбора и 10,4 передачи в среднем за матч, что ранее удавалось лишь одному спортсмену в истории. В начале 60-х годов XX века подобное достижение покорилось легендарному игроку «Цинциннати Роялз» Оскару Робертсону.

Тогда это произвело настоящий фурор и Уэстбрук получил первое в карьере звание Самого ценного игрока (MVP). Но мало кто мог представить, что защитник сможет достичь аналогичных показателей в двух следующих сезонах подряд.

На этот раз спортсмен оформил достижение за три матча до конца регулярного чемпионата. В победной игре с «Детройт Пистонс» Уэстбрук записал на свой счёт 19 очков, 15 результативных передач и восемь подборов, что гарантировало ему трипл-дабл в среднем за сезон. Даже если в оставшихся встречах он не смог бы набрать ни одного очка, то всё равно остался бы единственным баскетболистом в истории, которому удалось записать себе в актив двузначные числа сразу в трёх статистических категориях к концу регулярного чемпионата.

Помимо этого, Уэстбруку также покорилась ещё одна планка. В матче с «Лос-Анджелес Лейкерс» он отметился 20 очками, 20 подборами и 21 результативной передачей. Это не только помогло «Оклахома-Сити» добиться победы, но и позволило Расселу оформить первый подобный трипл-дабл более чем за 50 лет. В последний раз это удавалось легендарному Уилту Чемберлену в сезоне-1967/68. Тогда центровой команды «Филадельфия Севенти Сиксерс» набрал 22 очка, 25 подборов и 21 передачу.

Сражение между американскими студентами

Пока в НБА лишь определяются претенденты на Кубок Ларри О'Брайна, плей-офф студенческого чемпионата США по баскетболу (NCAA) уже подходит к концу. Нынешний стал одним из самых обсуждаемых за всю историю. В первую очередь, это произошло благодаря звёздному форварду университета Дьюка Зайону Уильямссону, который считается одним из самых талантливых игроков со времён Леброна Джеймса. Его сокрушительные данки и невероятный атлетизм приковывают к себе огромное внимание. Юный спортсмен — третий первокурсник после Кевина Дюранта и Энтони Дэвиса, получивший Приз Нейсмита, который вручается лучшему студенту.

Ведомый им коллектив доминировал по ходу регулярного чемпионата и считался одним из главных претендентов на победу. За эту команду также выступают талантливые Ар Джей Баррет и Кэмерон Рэддиш, а тренируют их легендарный тренер Майк Кржижевски. В случае успеха, пятикратный чемпион NCAA и трёхкратный победитель Олимпийских игр мог стать первым наставником со 100 выигранными матчами в «Мартовском безумии».

Однако «Блю Девилз» оступились в четвертьфинале, проиграв «Мичиган Стэйт Спартанс». Коллектив под руководством легендарного Тома Иззо взял верх со счётом 68:67, несмотря на 24 очка Уильямссона и 21 балл Барретта. При этом именно Ар Джей смазал один из двух штрафных бросков в самой концовке встречи, что и предрешило её исход.

Даже несмотря на неудачу, Уильямссон лишь укрепил свои позиции в качестве потенциального первого номера драфта НБА. Атлет стал первым игроком за последние 11 лет, кому удалось набрать более 100 очков в плей-офф NCAA. В последний раз эту планку покорил защитник «Мемфис Тайгерз» Деррик Роуз. Впоследствии он стал самым молодым MVP регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

В отсутствие «Дьюка» в финале «Мартовского безумия» сойдутся «Тексас Тек Ред Рэйдерс» и «Вирджиния Кавальерс». Первые более чем легко разобрались с «Мичиган Стэйт», а вторые с огромным трудом обыграли «Оберн Тайгерс». Исход встречи решился на последних секундах, когда один из лидеров гостей Самир Даути нарушил правила на Кайле Гае при исполнении трёхочкового броска за 0,6 секунды до сирены. Тот реализовал три штрафных броска и принёс своему коллективу победу.

Таким образом, в финале болельщиков ждёт интригующее противостояние, главными лицами в котором обещают стать Джаррет Калвер из «Тексас Тек» и Деандре Хантер из «Вирджинии». Оба баскетболиста считаются одними из главных звёзд будущего драфта НБА и постараются прибавить к этому титул чемпиона NCAA.

Самый возрастной футболист в истории

Вратарь израильской команды «Ирони Йегуда», Исаак Хайик стал самым возрастным профессиональным футболистом в мире. На момент матча в четвёртой по силе лиге страны с «Маккаби Рамат Ган» спортсмену было 73 года.

Несмотря на то, что его коллектив в итоге уступил с разгромным счётом 1:5, горечь от поражения ветерану скрасило присутствие на встрече представителей Книги рекордов Гиннесса. После финального свистка ему вручили сертификат, официально подтверждающий его уникальное достижение.

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Все участники матча приветствовали Хайика громкими овациями и словами поддержки.

«Я очень рад. Однако это предмет гордости не только для меня, но и для всего израильского спорта», — приводит слова голкипера ABC.

Уже на следующей неделе Хайику исполнится 74 года, а значит, у него будет возможность побить свой собственный рекорд: несмотря на почтенный возраст, он пока не планирует вешать перчатки на гвоздь.

«Чувствую, что готов провести ещё один матч», — заявил футболист.

Интересно, что разница в возрасте между нынешним и предыдущим обладателями этого рекорда составляет 20 лет. До недавнего времени самым возрастным профессиональным футболистом официально считался Роберт Кармона. В 2015 году он вышел на поле в составе команды одной из региональных лиг Уругвая «Пан де Асукар», за которую дебютировал ещё в 1975 году. В отличие от Хайика он занимал более энергозатратную позицию нападающего.