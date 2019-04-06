Израильтянин в 73 года стал самым возрастным футболистом в истории

Израильский вратарь «Ирони Йегуда» Исаак Хайик вошёл Книгу рекордов Гиннеса как самый возрастной игрок в истории футбола на профессиональном уровне.

Об этом сообщает журналист Дерек Момоду.

73-летний голкипер вышел на поле в матче одной из низших лиг Израиля и таким образом побил рекорд уругвайца Роберта Кармоны, сыгравшего в возрасте 53 лет в 2015 году.

Хайик получил награду после матча с «Маккаби Рамат Ган», проигранного со счётом 1:5. В ближайшее время спортсмену исполнится 74 года.

Ранее сообщалось, что Усэйн Болт провёл тренировку в составе бразильской футбольной команды.