Израильтянин в 73 года стал самым возрастным футболистом в истории
- Reuters
Об этом сообщает журналист Дерек Момоду.
73-летний голкипер вышел на поле в матче одной из низших лиг Израиля и таким образом побил рекорд уругвайца Роберта Кармоны, сыгравшего в возрасте 53 лет в 2015 году.
Хайик получил награду после матча с «Маккаби Рамат Ган», проигранного со счётом 1:5. В ближайшее время спортсмену исполнится 74 года.
Ранее сообщалось, что Усэйн Болт провёл тренировку в составе бразильской футбольной команды.
Isaak Hayik, 73, celebrates as he breaks the @GWR for oldest living football player - after a game with Israel's Ironi Or Yehuda soccer club, Israel 📸@reuterspictures 🙌👏👏 pic.twitter.com/Av9thmHzmn— Derek Momodu (@DelMody) 5 апреля 2019 г.