Усэйн Болт провёл тренировку в составе бразильской футбольной команды

Ямаец Усэйн Болт, восьмикратный олимпийский чемпион по бегу, провёл тренировку вместе с футболистами бразильского «Палмейраса».

Об этом сообщается в Twitter клуба.

После занятия спортсмену вручили футболку коллектива с его фамилией и игровым номером — 9,58. Этот номер соответствует мировому рекорду, который Болт установил в беге на 100 м на чемпионате мира 2009 года в Берлине.

После окончания карьеры легкоатлета Усэйн Болт решил попробовать себя в футболе. Он провёл несколько матчей за «Сентрал Кост Маринерс» из Австралии, но стороны не сумели договориться о полноценном контракте.