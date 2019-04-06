Усэйн Болт провёл тренировку в составе бразильской футбольной команды

Короткая ссылка
Ямаец Усэйн Болт, восьмикратный олимпийский чемпион по бегу, провёл тренировку вместе с футболистами бразильского «Палмейраса».
Усэйн Болт провёл тренировку в составе бразильской футбольной команды
  • Reuters

Об этом сообщается в Twitter клуба.

После занятия спортсмену вручили футболку коллектива с его фамилией и игровым номером — 9,58. Этот номер соответствует мировому рекорду, который Болт установил в беге на 100 м на чемпионате мира 2009 года в Берлине.

После окончания карьеры легкоатлета Усэйн Болт решил попробовать себя в футболе. Он провёл несколько матчей за «Сентрал Кост Маринерс» из Австралии, но стороны не сумели договориться о полноценном контракте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить