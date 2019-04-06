Усэйн Болт провёл тренировку в составе бразильской футбольной команды
- Reuters
Об этом сообщается в Twitter клуба.
После занятия спортсмену вручили футболку коллектива с его фамилией и игровым номером — 9,58. Этот номер соответствует мировому рекорду, который Болт установил в беге на 100 м на чемпионате мира 2009 года в Берлине.
После окончания карьеры легкоатлета Усэйн Болт решил попробовать себя в футболе. Он провёл несколько матчей за «Сентрал Кост Маринерс» из Австралии, но стороны не сумели договориться о полноценном контракте.
O estagiário pede a ajuda de vocês: alguma legenda para essa foto? 💚⚡️#AvantiPalestrapic.twitter.com/TCMHdYdALZ— SE Palmeiras (@Palmeiras) 5 апреля 2019 г.