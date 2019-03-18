Успехи Кучерова и Овечкина, триумф Большунова и мнение Ягудина: спортсмены, которые удивили нас в выходные

Вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский установил рекорд команды, отразив 46 бросков за 60 минут игрового времени. Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин упрочил лидерство в гонке снайперов НХЛ, а Никита Кучеров возглавляет список самых результативных игроков лиги — он набрал уже 117 очков. Лыжник Александр Большунов стал триумфатором индивидуальной гонки на этапе в шведском Фалуне и практически обеспечил себе победу в дистанционном зачёте Кубка мира. Олимпийский чемпион Алексей Ягудин раскритиковал фигуристов Бетину Попову и Сергея Мозгова, пожаловавшихся на низкую зарплату. Об этих и других спортивных событиях выходных — в материале RT.

Подвиги россиян в НХЛ

Выходные запомнились ярким выступлением российских игроков в НХЛ. Первым отличился голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский. В матче с «Каролина Харрикейнз» он в шестой раз в сезоне оставил свои ворота в неприкосновенности и принёс коллективу важнейшую победу. За 60 минут игрового времени он отразил 46 бросков, что является как его личным рекордом, так и лучшим достижением в истории клуба из Огайо.

Бобровский получил звание главной звезды игрового дня в НХЛ. В борьбе за первое место он опередил форварда «Калгари Флэймз» Мэттью Ткачука, набравшего пять (2 + 3) баллов в игре с «Нью-Йорк Рейнджерс», и нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса. В матче с «Филадельфия Флайерз» он оформил дубль.

«Я чувствовал себя хорошо. Отлично видел шайбу, много дальних бросков. Это позволило мне поймать свою игру, держать всё под контролем», — цитирует Бобровского пресс-служба НХЛ.

Главным событием воскресенья стала встреча между действующим обладателем Кубка Стэнли и лучшей командой нынешнего сезона. «Вашингтон Кэпиталз» приехал в гости к «Тампа-Бэй Лайтнинг» и потерпел поражение со счётом 3:6. «Столичных» не спасли даже две шайбы капитана Александра Овечкина. Он забросил 48-ю шайбу и упрочил своё лидерство в гонке снайперов. На данный момент он опережает своего ближайшего конкурента — Леона Драйзайтля из «Эдмонтон Ойлерз» — на шесть точных бросков.

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Помимо прочего, во встрече с «Тампа-Бэй» Овечкин оформил сразу два достижения. Капитан «Вашингтона» вышел на пятое место в истории НХЛ по количеству голов в большинстве. Теперь на его счету 246 точных бросков в неравных составах, столько же у легендарного канадца Фила Эспозито. Кроме того, россиянин установил личный рекорд сезона по игровому времени за один матч. Александр провёл на льду 25 минут 57 секунд, что на 23 секунды больше, чем у предыдущего достижения.

Лучший бомбардир НХЛ Никита Кучеров также не обошёлся без результативных действий. Форвард «Лайтнинг» дважды выступил в роли ассистента и набрал 117 очков в чемпионате. Теперь от лучшего результата среди россиян в НХЛ его отделяет всего 10 баллов. Напомним, рекорд установил нападающий «Баффало Сэйбрз» Александр Могильный в сезоне-1992/93.

Кроме того, успех помог «Тампа-Бэй» установить рекорд клуба по количеству побед и набранных очков за сезон. На данный момент в активе флоридцев 55 выигранных встреч и 114 баллов. За последние 22 года лишь два коллектива выступали более успешно — «Детройт Ред Уингз» в 2006-м (58 побед) и «Вашингтон Кэпиталз» в 2016-м (56).

Однако главным героем дня среди россиян стал Евгений Дадонов. Форвард «Флорида Пантерз» записал на свой счёт дубль и результативную передачу в игре с «Лос-Анджелес Кингз». Это позволило ему продлить победную серию своего коллектива до четырёх матчей и получить звание третьей звезды дня в НХЛ.

Победа Большунова в Фалуне

В очередной раз порадовал болельщиков Александр Большунов. Он выиграл индивидуальную гонку свободным стилем на этапе Кубка мира в шведском Фалуне. Лыжник уверенно прошёл дистанцию, доказав, что по-прежнему находится в хорошей форме, несмотря на окончание сезона, и опередил ближайшего преследователя Мартина Йонсруда Сундбю на 8,9 секунды. Тройку лидеров замкнул ещё один норвежец — Дидрик Тёнсет, а главный соперник россиянина Йоханнес Клебо стал лишь 19-м.

Большунов вышел на старт позже конкурентов, что позволило ему грамотно распределить силы, ориентируясь на их время. Однако и сами соперники ничего не смогли противопоставить российскому лыжнику. До последних километров за золото боролся лишь Сундбю, однако в итоге и он был вынужден капитулировать.

После шведского этапа обострилась интрига в борьбе за первую строчку в общем зачёте, где по-прежнему лидирует Клебо. Однако Большунов подобрался к нему настолько близко, что судьба «Большого хрустального глобуса» может решиться в любом из трёх оставшихся стартов. На данный момент разница между ними составляет всего 14 очков.

Кроме того, российский лыжник практически обеспечил себе победу в дистанционном зачёте. Теперь он опережает занимающего вторую строчку Сундбю на 273 очка. Учитывая тот факт, что до окончания сезона спортсменам предстоит пробежать лишь две 15-километровые гонки, Большунова уже сейчас можно поздравлять с этим достижением. Среди россиян последний раз этого успеха добивался Александр Легков в сезоне-2012/13.

Сенсация в Индиан-Уэллсе

В Индиан-Уэллсе завершились два престижных турнира из серий «Мастерс» и «Премьер», собравшие всю элиту мирового тенниса. Если в мужской части соревнований победа австрийца Доминика Тима над швейцарцем Роджером Федерером мало кого могла удивить, то женщины преподнесли сюрприз. Канадка Бьянка Андрееску сенсационно одержала верх над одной из фавориток, немкой Анжеликой Кербер, со счётом 6:4, 3:6, 6:4.

18-летняя спортсменка получила уайлд-кард и уже на старте турнира оправдала доверие, оказанное организаторами. По два сета ей понадобилось, чтобы пройти румынку Ирину Бегу, опытную словачку Доминику Цибулкову, а также бывшую первую ракетку мира Гарбинье Мугурусу, которой она отдала лишь один гейм. В полуфинале Андрееску победила шестую сеяную Элину Свитолину, чтобы выйти во второй финал на взрослом уровне и завоевать титул.

Канадка призналась, что долгое время не могла поверить в происходящее. По словам теннисистки, на этот успех её вдохновила японка Наоми Осака, в прошлом сезоне ставшая триумфатором US Open.

«Во всех матчах у меня были взлёты и падения. ... Это было сумасшедшее приключение, настоящая история Золушки. Раньше я смотрела на участниц этого турнира по телевизору, а возможность сыграть с ними на одном корте — нечто нереальное», — приводит слова Андрееску официальный сайт соревнований.

Критика Ягудина

Несколько дней назад чемпионы Универсиады-2019 в танцах на льду Бетина Попова и Сергей Мозгов признались, что недовольны своим финансовым положением. По словам фигуристов, их зарплата составляет максимум 30 тыс. руб. в месяц, однако даже эта сумма выплачивается нерегулярно.

Жалоба Поповой и Мозгова возмутила олимпийского чемпиона 2002 года Алексея Ягудина. Он раскритиковал фигуристов и отметил, что во времена его молодости спортсмены были вынуждены обеспечиваться себя сами.

«Ничего себе! Какой кошмар! Нам раньше ни зарплат, ни сборов — ничего не предлагали! И как-то ведь живы и здоровы! Татьяна Тотьмянина носила с мамой одну пару обуви на двоих и спала на заводе в Перми, сдвигая стулья! Евгений Плющенко и Максим Маринин из Волгограда приехали, им нечего было есть! Мы банки пивные собирали! А им 30 тыс. мало. Работать надо, и результат будет, в том числе финансовый!» — написал Ягудин в Instagram.