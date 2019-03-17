Россиянин Дадонов стал третьей звездой игрового дня в НХЛ

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Три очка нападающего «Флорида Пантерз» Евгения Дадонова позволили ему войти в тройку лучших игроков прошедшего игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Россиянин Дадонов стал третьей звездой игрового дня в НХЛ
  • Reuters
  • © Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports

Официальный сайт НХЛ объявил тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня. Лучшим был признан вратарь «Чикаго Блэкхоукс» Кори Кроуфорд, отразивший все 48 бросков по своим воротам в матче с «Монреаль Канадиенс».

Вторым назвали нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Алекса Киллорна, на счету которого хет-трик в поединке против «Вашингтон Кэпиталз».

Евгений Дадонов дважды забил сам и один раз ассистировал партнёру во встрече с «Лос-Анджелес Кингз» (6:3).

Ранее сообщалось, что Овечкин поднялся на пятое место в истории НХЛ по шайбам в большинстве.

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