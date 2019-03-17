Россиянин Дадонов стал третьей звездой игрового дня в НХЛ

Три очка нападающего «Флорида Пантерз» Евгения Дадонова позволили ему войти в тройку лучших игроков прошедшего игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Официальный сайт НХЛ объявил тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня. Лучшим был признан вратарь «Чикаго Блэкхоукс» Кори Кроуфорд, отразивший все 48 бросков по своим воротам в матче с «Монреаль Канадиенс».

Вторым назвали нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Алекса Киллорна, на счету которого хет-трик в поединке против «Вашингтон Кэпиталз».

Евгений Дадонов дважды забил сам и один раз ассистировал партнёру во встрече с «Лос-Анджелес Кингз» (6:3).

Ранее сообщалось, что Овечкин поднялся на пятое место в истории НХЛ по шайбам в большинстве.