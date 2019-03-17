Овечкин поднялся на пятое место в истории НХЛ по шайбам в большинстве
- Reuters
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В матче с «Тампой» Александр Овечкин забил 246-ю шайбу в большинстве за карьеру. По этому показателю он сравнялся с Филом Эспозито.
Лидирует по количеству голов при численном большинстве в НХЛ Дейв Андрейчак (274). Также Овечкина опережают Бретт Халл (265), Теэму Селянне (255) и Люк Робитайл (247).
Ранее сообщалось, что «Миннесота» выиграла матч регулярного чемпионата НХЛ у «Рейнджерс».