Овечкин поднялся на пятое место в истории НХЛ по шайбам в большинстве

Забросив шайбу в численном преимуществе в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (6:3), российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на пятое место по количеству голов, забитых в большинстве за всю историю соревнования.

В матче с «Тампой» Александр Овечкин забил 246-ю шайбу в большинстве за карьеру. По этому показателю он сравнялся с Филом Эспозито.

Лидирует по количеству голов при численном большинстве в НХЛ Дейв Андрейчак (274). Также Овечкина опережают Бретт Халл (265), Теэму Селянне (255) и Люк Робитайл (247).

Ранее сообщалось, что «Миннесота» выиграла матч регулярного чемпионата НХЛ у «Рейнджерс».