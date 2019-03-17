«Миннесота» выиграла матч регулярного чемпионата НХЛ у «Рейнджерс»

«Миннесота Уайлд» сумел победить «Нью-Йорк Рейнджерс» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, проходившая в «Эксел Энерджи-центре» в Сент-Поле, завершилась со счётом 5:2 в пользу «Миннесоты».

В составе хозяев дважды забил Райан Донато, также шайбы на счету Эрика Стаала, Джареда Сперджена и Джей Ти Брауна.

У «Рейнджерс» отличились Мика Зибанеджад и Павел Бучневич. Ещё один россиянин в составе «Нью-Йорка» Владислав Наместников очков не набрал.

Ранее сообщалось, что гол Свечникова помог «Каролине» победить «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ.