«Миннесота» выиграла матч регулярного чемпионата НХЛ у «Рейнджерс»
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Встреча, проходившая в «Эксел Энерджи-центре» в Сент-Поле, завершилась со счётом 5:2 в пользу «Миннесоты».
В составе хозяев дважды забил Райан Донато, также шайбы на счету Эрика Стаала, Джареда Сперджена и Джей Ти Брауна.
У «Рейнджерс» отличились Мика Зибанеджад и Павел Бучневич. Ещё один россиянин в составе «Нью-Йорка» Владислав Наместников очков не набрал.
Ранее сообщалось, что гол Свечникова помог «Каролине» победить «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ.