Гол Свечникова помог «Каролине» победить «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ

Хоккеисты «Каролина Харрикейнз» обыграли «Баффало Сэйбрз» в поединке в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Матч завершился со счётом 4:2.

В составе победителей забивали Лукас Валльмарк, Андрей Свечников, Джастин Уильямс и Джон Стаал.

У «Баффало» голы на счету Джеффа Скиннера и Земгуса Гиргенсонса.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников отличился забитой шайбой, которая стала для него 18-й в сезоне. Форвард «Харрикейнз» стал четвёртым европейцем в возрасте до 18 лет, сумевшим достичь подобной отметки, сравнявшись с Яромиром Ягром.

Ранее сообщалось, что «Тампа» победила «Вашингтон» в НХЛ, Овечкин оформил дубль.