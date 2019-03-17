Гол Свечникова помог «Каролине» победить «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ

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Хоккеисты «Каролина Харрикейнз» обыграли «Баффало Сэйбрз» в поединке в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Гол Свечникова помог «Каролине» победить «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ
  • Reuters
  • © James Guillory-USA TODAY Sports

Матч завершился со счётом 4:2.

В составе победителей забивали Лукас Валльмарк, Андрей Свечников, Джастин Уильямс и Джон Стаал.

У «Баффало» голы на счету Джеффа Скиннера и Земгуса Гиргенсонса.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников отличился забитой шайбой, которая стала для него 18-й в сезоне. Форвард «Харрикейнз» стал четвёртым европейцем в возрасте до 18 лет, сумевшим достичь подобной отметки, сравнявшись с Яромиром Ягром.

Ранее сообщалось, что «Тампа» победила «Вашингтон» в НХЛ, Овечкин оформил дубль.

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