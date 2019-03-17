Гол Свечникова помог «Каролине» победить «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ
- Reuters
- © James Guillory-USA TODAY Sports
Матч завершился со счётом 4:2.
В составе победителей забивали Лукас Валльмарк, Андрей Свечников, Джастин Уильямс и Джон Стаал.
У «Баффало» голы на счету Джеффа Скиннера и Земгуса Гиргенсонса.
Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников отличился забитой шайбой, которая стала для него 18-й в сезоне. Форвард «Харрикейнз» стал четвёртым европейцем в возрасте до 18 лет, сумевшим достичь подобной отметки, сравнявшись с Яромиром Ягром.
Ранее сообщалось, что «Тампа» победила «Вашингтон» в НХЛ, Овечкин оформил дубль.