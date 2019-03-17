«Тампа» победила «Вашингтон» в НХЛ, Овечкин оформил дубль
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Матч завершился со счётом 6:3 в пользу «Тампы».
Хет-триком отметился форвард хозяев Алекс Киллорн. Также в составе «Тампы» забивали Тайлер Джонсон, Эрик Чернак и Янни Гурд.
Российский форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров отдал две голевые передачи, а голкипер хозяев Андрей Василевский отразил 30 бросков из 33.
У «Вашингтона» дважды забил Александр Овечкин, ещё одна шайба на счету Джона Карлсона. Форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился голевой передачей.
Ранее сообщалось, что «Флорида» обыграла «Лос-Анджелес» в матче НХЛ, Дадонов набрал три очка.