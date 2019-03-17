«Флорида» обыграла «Лос-Анджелес» в матче НХЛ, Дадонов набрал три очка

«Флорида Пантерз» сумела добиться выездной победы над «Лос-Анджелес Кингз» во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Поединок, проходивший в «Стейплс-центре» в Лос-Анджелесе, закончился со счётом 4:3 в пользу гостей.

Дубль и одна голевая передача на счету форварда «Флориды» Евгения Дадонова. Также в составе победителей забитыми шайбами отличились Майк Хоффман и Джонатан Юбердо.

В составе хозяев голы на счету Дастина Брауна, Брендана Лайпсика и Анже Копитара.

Российский нападающий «Кингз» Илья Ковальчук участия в матче не принимал.

Ранее сообщалось, что «Сент-Луис» без травмированного Тарасенко разгромил «Питтсбург» в матче НХЛ.