«Флорида» обыграла «Лос-Анджелес» в матче НХЛ, Дадонов набрал три очка

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«Флорида Пантерз» сумела добиться выездной победы над «Лос-Анджелес Кингз» во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Флорида» обыграла «Лос-Анджелес» в матче НХЛ, Дадонов набрал три очка
  • Reuters
  • © Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports

Поединок, проходивший в «Стейплс-центре» в Лос-Анджелесе, закончился со счётом 4:3 в пользу гостей.

Дубль и одна голевая передача на счету форварда «Флориды» Евгения Дадонова. Также в составе победителей забитыми шайбами отличились Майк Хоффман и Джонатан Юбердо.

В составе хозяев голы на счету Дастина Брауна, Брендана Лайпсика и Анже Копитара.

Российский нападающий «Кингз» Илья Ковальчук участия в матче не принимал.

Ранее сообщалось, что «Сент-Луис» без травмированного Тарасенко разгромил «Питтсбург» в матче НХЛ.

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