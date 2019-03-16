«Сент-Луис» без травмированного Тарасенко разгромил «Питтсбург» в матче НХЛ

«Сент-Луис Блюз» одержал разгромную победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Питтсбурге, завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.

Победу клубу «Сент-Луис Блюз» принесли голы Оскара Сундквиста, Патрика Маруна, Джея Баумистера и Винса Данна, оформившего дубль. Павел Бучневич очков не набрал, а Владимир Тарасенко пропустил матч из-за травмы.

«Питтсбург» ответил голом Доминика Симона. Евгений Малкин не сумел отличиться результативными действиями.

«Сент-Луис» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, набрав 81 очко. «Питтсбург» с 87 очками — шестой на Востоке.

Ранее сообщалось, что Сергей Бобровский установил рекорд «Коламбуса» по спасениям в матче на ноль.