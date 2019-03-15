Лучше Овечкина и Малкина: Кучеров набрал четыре очка в одном матче и стал самым результативным игроком НХЛ за 12 лет

Российский хоккеист Никита Кучеров оформил дубль и сделал две передачи в победном матче «Тампа-Бэй Лайтнинг» с «Детройт Ред Уингз». Он заработал 115-е очко за сезон, побив личные рекорды Евгения Малкина и Александра Овечкина. Также Кучеров установил рекорд среди россиян по числу голевых пасов — 80 за один год. Тем временем Овечкин поднялся на 48-е место по результативности в истории НХЛ, а Илья Ковальчук стал худшим форвардом сезона.

Кучеров: четыре очка и российский рекорд

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, который стал лучшим бомбардиром сезона, набрал ещё четыре очка за результативность в матче с «Детройт Ред Уингз».

К началу второго периода клуб из Флориды проигрывал в гостях со счётом 0:3. Хоккеисты «Детройта» даже смогли забить в меньшинстве, когда единственным на позиции защитника внезапно оказался Кучеров. Оборонные навыки у него оказались не на высоте, но зато со своими прямыми обязанностями россиянин в дальнейшем полностью справился.

Чтобы исправить ситуацию, главный тренер «Тампы» Джон Купер отправил Кучерова в одну тройку со Стивеном Стэмкосом и Брейденом Пойнтом. И за следующие двадцать минут они вывели гостей вперёд. Кучеров совершил две передачи и забросил шайбу на четвёртой секунде розыгрыша большинства.

Под конец матча российский хоккеист отличился вновь, воспользовавшись блестящим пасом Пойнта на пятачок. Этот гол как раз был очень нужен команде — «Детройт» затем сумел ещё раз расстроить Андрея Василевского, закончившего игру с 23 сейвами. Таким образом, дубль Кучерова принёс «Тампе» 54-ю победу в сезоне, а также 25-ю на выезде — это повторение двух клубных рекордов прошлого года.

Кучеров 11-й раз за сезон набрал четыре (или больше) очка за один матч. Всего в его активе уже 115 (35+80) баллов за результативность — только Коннору Макдэвиду удалось в этот же день разменять сотню. Такая статистика не покорялась никому уже больше десяти лет, с тех пор как Сидни Кросби из «Питтсбург Пингвинз» набрал 120 очков в сезоне 2006/2007. Кучеров за один вечер обошёл по личным рекордам Евгения Малкина (113 очков) и Александра Овечкина (112 очков). До конца регулярного чемпионата остаётся ещё 11 матчей, и форвард «Тампы» может побить достижения не только Кросби, но и Сергея Фёдорова, который четверть века назад заработал 120 баллов за сезон.

Абсолютный российский рекорд по голам и пасам Кучерову будет установить сложно — он составляет 127 очков, которые набрал Александр Могильный. Но по передачам уроженец Майкопа уже стал лучшим в истории российского хоккея. 80 результативных пасов — это новый рекорд, ранее принадлежавший Евгению Малкину на протяжении десяти лет. Пойти на девятый десяток по голевым пасам никому в лиге не удавалось с сезона 2009/2010, когда Хенрик Седин 83 раза ассистировал партнёрам из «Ванкувер Кэнакс».

Овечкин: 13-я сотня баллов

Удачно очередной игровой день провели и хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз». Они обыграли клуб «Филадельфия Флайерз» на выезде со счётом 5:2, одержав восьмую победу в последних девяти матчах, и продолжили лидировать в своём дивизионе.

Евгений Кузнецов набрал два очка, отдав сначала результативный пас Тому Уилсону, после чего гости повели со счётом 4:1. Затем российский нападающий точно прицелился по пустым воротам на 58-й минуте.

В эпизоде с последним голом отличился и Александр Овечкин — он отдал пас в центральной зоне, и Кузнецов устремился к чужим воротам. Недавно капитан «Вашингтона» набрал 1200 очков за карьеру и теперь покоряет 13-ю сотню баллов. В общей статистике НХЛ Овечкин поднялся на 48-е место в истории, обогнав Дино Сассирелли. Следующим ориентиром россиянина должен стать Венсан Дамфусс, имеющий в активе 1205 очков. Заодно Овечкин может вести погоню за Сидни Кросби, который на семь пунктов опережает нападающего «Кэпиталз».

Ковальчук: «худшая полезность» среди нападающих

Илья Ковальчук переживает не лучшие времена в карьере. Его «Лос-Анджелес Кингз», худший клуб Западной конференции, потерпел очередное поражение, уступив (на этот раз дома) «Нэшвилл Предаторз» со счётом 1:3.

Олимпийскому чемпиону помочь команде не удалось. Более того, его безрезультативная серия выросла до пяти матчей. За этот период показатель полезности Ковальчука упал ещё на пять пунктов и уже достиг отметки минус 25. В этом сезоне это худший результат среди нападающих. Менее полезными в лиге являются только защитники Расмус Ристолайнен из «Баффало Сэйбрз» и одноклубник Ковальчука Дрю Даути.

Если «Лос-Анджелес» проиграет ещё три матча в основное время, то уже точно не попадёт в плей-офф — и сезон для Ковальчука будет закончен. В таком случае он сможет присоединиться к сборной России на чемпионате мира в Словакии. Сам нападающий уже высказывал желание помочь национальной команде, если главный тренер Илья Воробьёв его вызовет.