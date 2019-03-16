«Спартаку» необходима победа в дерби, «Краснодар» остаётся в чемпионской гонке»: Гусев о матчах 20-го тура РПЛ

«Спартаку» нужна только победа в матче 20-го тура РПЛ с «Зенитом». Об этом в интервью RT заявил бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Ролан Гусев. По его словам, поражение в дерби способно поставить крест на чемпионских амбициях красно-белых. Также эксперт призвал не заострять внимание на Денисе Глушакове, назвал футбол «Краснодара» одним из самых привлекательных в стране и порадовался за Фёдора Смолова.

«Для «Спартака» это ключевой матч»

— Можно ли назвать матч между «Зенитом» и «Спартаком» ключевым в борьбе за чемпионство?

— Для красно-белых этот матч точно является таковым, ведь они отстают от «Зенита» уже на восемь очков, и подопечным Олега Кононова просто необходима победа. Если же «Спартак» проиграет — заметно усложнит себе жизнь. Хотя до конца сезона останется ещё треть чемпионата, и допускать осечки будут все.

— «Зенит» ещё чемпионом не считаете?

— Нет, точно не буду торопиться короновать питерцев.

— Впечатляет ли вас игра лидера по весне?

— Сложно сказать. На некоторых отрезках «Зенит» смотрелся весьма внушительно, а не некоторых — не очень. Целостной картины я для себя пока не сложил. В РПЛ питерцам иногда удаётся выделяться на фоне остальных соперников. Матчи с «Вильярреалом»? Здесь всё же необходимо помнить, что это очень серьёзная команда, пусть она в данный момент и сражается за выживание в Примере. Но Ла Лига — один из сильнейших чемпионатов планеты, и пока нашим коллективам тяжело соперничать на этом уровне.

— Согласны, что «Спартак» пока тоже далёк от идеальной формы?

— У красно-белых поменялся тренер, и Кононов сейчас меняет всю футбольную философию команды. А безболезненно этот процесс не проходит никогда. Да, пока «Спартак» не идеален.

— Учитывая неважную форму соперников и ценность очков в этом матче, не получится ли так, что команды вновь не сумеют поразить ворота друг друга, как это было в первой игре?

— Очень сложно сказать. Всё будет зависеть от деталей. Команды могут показать открытый футбол, а могут действительно сыграть аккуратно. Бояться рисковать будут и те и другие, но «Спартаку» просто придётся идти вперёд, чтобы добыть победу, если они хотят продолжать борьбу за чемпионство. Играть на ничью москвичам смысла нет. «Зениту» в этом плане будет проще, но не думаю, что питерцы сделают ставку на оборону, так как это не в их стиле.

— Артём Дзюба даже не попал в заявку на матч с «Вильярреалом». При этом он не забивает больше 1000 минут. Можно ли в связи с этим назвать его потерю фатальной для «Зенита»?

— Не стал бы употреблять такое слово, но, конечно, возможное отсутствие Дзюбы станет для «Зенита» серьёзной потерей. С другой стороны, у команды есть набравший отличный ход Сердар Азмун. Но Дзюба — это Дзюба, и своё дело на поле он делает, даже не поражая чужие ворота. Он выигрывает большое количество единоборств, регулярно создаёт остроту у чужой штрафной и хорош в подыгрыше.

— У «Спартака» матч пропустит Аяз Гулиев, который быстро стал ключевым футболистом команды. Способен ли Денис Глушаков равноценно заменить его?

— Он — парень опытный, и если Кононов доверит ему, справится. Почему нет? Попробовать молодых? Это очень сложный вопрос. Только тренерскому штабу, исходя из работы футболистов, понятно, кто находится в лучшей форме. Мы же можем лишь судить со стороны.

— Не потеряет ли «Спартак» в созидании с Глушаковым в опорной зоне?

— Я не хочу заострять внимание на Глушакове. Дениса и без того регулярно обсуждают, причём не только в связи с его игрой. Плюс фанаты «Спартака» устроили капитану обструкцию. Но не всё же будет зависеть от Глушакова. Да, опорная зона очень важна, но большей проблемой для красно-белых мне видится дисквалификация Зе Луиша. А по поводу Дениса могу сказать одно: дайте парню поиграть в футбол. Вокруг него слишком много ненужного шума.

«Футбол «Краснодара» — один из лучших в России»

— Успеет ли «Краснодар» прийти в себя после обидного вылета из Лиги Европы и дать бой «Локомотиву»?

— Положительных эмоций команде это событие не добавит. Очень жаль, что так вышло. Если же говорить о физике, то иногда команды, напротив, лучше действуют, проводя матчи через три дня на четвёртый, поскольку постоянно находятся в игровом тонусе. Но вылет «Краснодара» из-за «Валенсии» в таком тяжёлом противостоянии, конечно, пойдёт на руку «Локомотиву».

— В бытность футболистом как сами приходили в себя после таких неудач?

— Бесследно подобные матчи не проходят. Когда находишься на положительной волне, это, безусловно, придаёт сил. Многое будет зависеть от восстановления, от того, успеют ли южане прийти в себя, потому что сил в матче с «Валенсией» было потрачено очень много. Пожалуй, ближайшие два-три тренировочных дня станут для «Краснодара» ключевыми перед игрой с «Локо».

— Не получится ли так, что вылет из-за «Валенсии» отправит южан в затяжное пике до самого конца сезона?

— Пока мы можем лишь рассуждать на эту тему. Может, наоборот, после вылета из Лиги Европы южане соберутся и сконцентрируются на чемпионате. Ответить на данный вопрос можно будет лишь через пару туров. Многое покажет уже игра с «Локо». А вдруг «Краснодар» возьмёт и наберёт три очка? Тогда будем говорить, что вылет из еврокубков никак на команду не повлиял.

— «Краснодар» не выигрывает во всех турнирах на протяжении десяти матчей. Стоит ли всерьёз относиться к этой серии?

— Такое случается. Очки теряют все. Несмотря на это, «Краснодар» остаётся в чемпионской гонке и борется за самые высокие места. А на неудачной серии я внимание заострять не стал бы, хотя она, безусловно, не добавляет настроения футболистам. Но, на мой взгляд, подопечные Мурада Мусаева показывают очень привлекательный футбол, один из лучших в России. Да и с «Валенсией» южане играли очень хорошо, но не совсем правильно повели себя в концовке.

— Травму получил единственный оставшийся в строю нападающий команды Ари. Не кажется ли вам, что без форвардов у южан нет шансов на победу?

— Конечно, нехорошо, когда в команде не остаётся чистых нападающих. Мы видим, что Ари получил травму, а Иван Игнатьев находится в фарм-клубе по околофутбольным причинам. Но, повторюсь, всё покажут ближайшие матчи. Как отношусь к истории с Игнатьевым? Сложный вопрос. Главные действующие лица рассказывают разные вещи. Но я считаю, лимит на легионеров в РПЛ не идёт на пользу молодым российским футболистам.

«Сейчас Смолов нашёл себя»

— Стоит ли ждать особого рвения от Фёдора Смолова, ведь он будет играть с бывшей командой?

— В этом плане всё зависит от того, как футболист расстался с тем или иным коллективом. Если расставание получилось болезненным, со скандалами и битьём посуды, то в будущем можно смело ждать принципиального противостояния. Но Смолов ушёл из «Краснодара» без ругани. Он принёс южанам немало пользы и спокойно перешёл в «Локо». Поэтому не думаю, что Фёдор начнёт рвать и метать, чтобы огорчить бывший коллектив. Он будет стараться забить, но как и в матче с любой другой командой.

— Форвард в прошлом туре забил красивый мяч в стиле Лионеля Месси и вернулся в сборную. Он наконец пришёл в себя?

— Да он никуда и не уходил. С того момента, как Федя оказался в «Краснодаре», он всегда был одним из лучших нападающих страны, хотя порой выпадал из обоймы по причине травм. Да, осенью после перехода в «Локо» ему приходилось тяжеловато. К тому же Смолов не мог восстановиться после личной неудачи на чемпионате мира. Но подобное случается в жизни каждого футболиста, а сейчас Фёдор снова нашёл себя.

— Верите, что «Локомотив» сумеет включиться в борьбу за чемпионство?

— Шансы есть у всех. Вы же сами видите, что все гранды теряют очки. У нас в чемпионате всегда так — борьба идёт до последних туров. Только в мае можно будет говорить о чём-то более конкретном. Главный претендент на титул? ЦСКА! (Смеётся. — RT)