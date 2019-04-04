«Увидимся в октагоне»: Макгрегор объявил о возобновлении карьеры и вновь оскорбил жену Нурмагомедова

Конор Макгрегор, объявивший о завершении карьеры 26 марта, сообщил о своём возвращении в смешанные единоборства и продолжил провоцировать Хабиба Нурмагомедова в социальных сетях. Ирландец обвинил россиянина в разжигании конфликта между ними и повторно оскорбил его супругу. Действующий чемпион UFC в лёгком весе ответил своему бывшему оппоненту, назвав того лицемером и насильником. О том, как развивается пикировка между спортсменами и почему она может привести к бою-реваншу, — в материале RT.

За последние несколько дней конфликт между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором разгорелся с новой силой. После своего резонансного заявления об уходе из смешанных единоборств ирландец заметно активизировался в социальных сетях и принялся оскорблять своего бывшего соперника, зачастую переступая границу дозволенного. Но с каждым новым сообщением это всё больше похоже не на желание спортсмена высказаться, а на пиар-кампанию по раскрутке боя-реванша.

Также по теме «Он оскорбляет полтора миллиарда мусульман»: Макгрегор снова провоцирует Нурмагомедова в соцсетях Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор дважды оскорбил россиянина Хабиба Нурмагомедова в Twitter. Сначала он назвал своего бывшего...

Изначально далеко не все поверили в слова Макгрегора о его уходе из ММА. Во-первых, ещё совсем недавно он заверял, что усиленно тренируется ради своего возвращения в октагон. Во-вторых, фанаты смешанных единоборств отлично помнят, как ирландец покидал спорт в 2016 году. Уже через несколько месяцев он провёл ответный поединок с Нейтом Диасом, после чего завоевал титул чемпиона в бою с Эдди Альваресом. Поэтому сообщение Конора о его возвращении вряд ли кого-то удивило.

«Я хочу двигаться вперёд вместе со своими фанатами — независимо от их религии и места проживания. Все вероисповедания бросают нам вызов и призывают стать лучшей версией самих себя. Это единый мир, и он един для всех. Увидимся в октагоне», — написал Макгрегор на своей странице в Twitter.

На этом фоне попытки Макгрегора всячески оскорбить Нурмагомедова становятся вполне объяснимыми. Учитывая амбициозность ирландца, его желание побыстрее встретиться с чемпионом не удивляет. Ранее его партнёр по команде Артём Лобов, а также президент UFC Дана Уайт открыто заявили, что Конор заинтересован исключительно в реванше с Хабибом.

I want to move forward, with my fans of all faiths and all backgrounds.

All faiths challenge us to be our best selves.

It is one world and one for all ❤️

Now see you in the Octagon. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 4 апреля 2019 г.

Сейчас оба спортсмена отбывают дисквалификацию за участие в потасовке после турнира UFC 229. При этом срок отстранения Макгрегора истекает в начале апреля, поэтому руководство UFC хотело организовать ему поединок уже весной. Одним из главных кандидатов назывался Дональд Серроне, с которым ирландец не только активно обменивался сообщениями в соцсетях, но даже договорился о бое. Но в итоге соперником американца стал его соотечественник Эл Яквинта. По словам Уайта, это произошло именно из-за Конора, который хотел встретиться с Хабибом.

Очевидно, в настоящее время Макгрегор всеми силами пытается вывести Нурмагомедова из себя и склонить его к проведению реванша. Судя по всему, это единственный шанс завлечь россиянина в октагон: ранее он сам и люди из его окружения неоднократно заявляли, что незамедлительный ответный бой с ирландцем им абсолютно неинтересен. Поэтому Конор и обратился к своему фирменному оружию, которое сделало его самым популярным бойцом смешанных единоборств.

Rapist, you are Rapist.

You are a hypocrite who is not responsible for your actions. Justice will find you.

We will see.@TheNotoriousMMApic.twitter.com/317rLK5TVN — khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) 3 апреля 2019 г.

В ходе перепалок он никогда не стеснялся в выражениях, но накануне явно позволил себе лишнее. Он грубо высказался в адрес жены Нурмагомедова, сравнив её с полотенцем, что вызвало огромную волну негодования со стороны окружения бойца. В частности, менеджер россиянина Али Абдель-Азиз назвал это «оскорблением полутора миллиарда мусульман». Сам Хабиб также не остался в долгу. Он опубликовал фотографию, на которой Конор запечатлён с 26-летней Терри Мюррей. Ранее девушка заявляла, что Макгрегор является отцом её ребёнка.

«Ты насильник. Лицемер, который не отвечает за свои действия. Мы увидим, как правосудие найдёт тебя. Если ты думаешь, что можешь оскорблять целую религию и при этом чувствовать себя в безопасности, то ты ошибаешься», — написал Нурмагомедов в Twitter.

При этом Макгрегор в Twitter опубликовал сразу два новых обращения к сопернику, в которых вновь позволил себе оскорбление в адрес супруги чемпиона. Он сравнил её с козой, а после обвинил Нурмагомедова в разжигании вражды между ними. Позже ирландец вновь удалил сообщения.

«В 2016 году ты угрожал моему тренеру Джону Каване. Это было ещё до нападения на моего друга Лобова в отеле Бруклина. Вспомни, когда всё началось. Бог всё видит», — написал Макгрегор.

В словесную перепалку пришлось вмешаться даже главе UFC. Уайт подверг жёсткой критике поведение спортсменов и пообещал поговорить с представителями обеих сторон.

«Я в курсе относительно недавнего обмена сообщениями между Нурмагомедовым и Макгрегором. Ситуация дошла до неприемлемого уровня. Мы предприняли необходимые ходы для того, чтобы связаться с командами обоих бойцов», — цитирует Уайта MMA Junkie.