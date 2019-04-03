«Он оскорбляет полтора миллиарда мусульман»: Макгрегор снова провоцирует Нурмагомедова в соцсетях

Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор дважды оскорбил россиянина Хабиба Нурмагомедова в Twitter. Сначала он назвал своего бывшего соперника крысой, а затем сравнил его жену, прикрывающую лицо хиджабом, с полотенцем. Менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Али Абдель-Азиз резко раскритиковал ирландца, отметив, что тот насмехается над всеми мусульманами в мире. В защиту двоюродного брата выступил и Абубакар Нурмагомедов.

Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, недавно объявивший о завершении карьеры, вновь спровоцировал конфликт в социальных сетях. Поводом для этого послужило высказывание россиянина Хабиба Нурмагомедова о том, что ирландцу необходимо заслужить право на реванш, одержав несколько побед в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Это уже не первая попытка экс-чемпиона организации в полулёгкой и лёгкой весовых категориях спровоцировать своего бывшего соперника.

«Не бойся реванша, маленькая пронырливая крыса. Ты будешь делать то, что тебе скажут, как и обычно», — написал Макгрегор на своей странице в Twitter.

Однако на этом боец не остановился. Он решил обратиться напрямую к россиянину, опубликовав его свадебную фотографию, где тот запечатлён вместе с супругой, лицо которой в соответствии с мусульманскими традициями закрыто хиджабом. В том же посте было изображение полотенца, напоминающее платок женщины.

«Твоя жена — полотенце, приятель», —подписал коллаж Макгрегор.

Ранее Нурмагомедов, комментируя информацию о завершении карьеры ирландцем, назвал его «ревнивой женой», которая лишь угрожает уходом, однако никогда не выполняет свои обещания. По мнению россиянина, в скором времени спортсмен вновь заключит с UFC контракт, а скандальные действия лишь подогреют интерес к его персоне.

Вскоре провокационный пост пропал из социальных сетей Макгрегора. Тем не менее его поступок не остался незамеченным. Незамедлительная реакция последовала со стороны менеджера россиянина Али Абдель-Азиза. Он подчеркнул, что религия и семья являются запретными темами и спортсмен не отдаёт себе отчёт в том, насколько это важно.

«Этот парень оскорбляет чью-то жену и насмехается над её религией и верой. Однако он не осознаёт, что тем самым он оскорбляет 1,5 млрд мусульман. Ты попал, Конор, теперь посмотрим, что на это скажут СМИ», — возмутился Абдель-Азиз.

Кроме того, он напомнил ирландцу о проигранном бое за титул UFC в лёгком весе, состоявшемся в октябре прошлого года. На своей странице в социальных сетях менеджер разместил снимок с подписью «Лев против труса». На нём ирландец сидит на полу октагона, а рефери останавливает Нурмагомедова, тем самым прекращая поединок.

Макгрегор не преминул упомянуть и двоюродного брата россиянина Абубакара Нурмагомедова, недавно подписавшего контракт с UFC. Напомним, что боец вместе со спарринг-партнёром чемпиона организации в лёгком весе Зубайрой Тухуговым стали участниками потасовки, произошедшей после октябрьской встречи. Они забрались в октагон и напали на ирландца, который к тому моменту уже признал своё поражение. Все спортсмены получили дисквалификацию, а также предписание выплатить денежный штраф.

Макгрегор заявил, что ему удалось ответить родственнику своего соперника, доказательством чего послужила фотография, на которой на лице Нурмагомедова видны следы от ударов. Однако и этот твит был вскоре удалён.

В ответ Абубакар обвинил ирландского бойца в трусости. Он напомнил об эпизоде, произошедшем с ним в начале марта. Один из болельщиков попытался тайно сфотографировать Макгрегора на телефон, когда тот находился рядом с одной из гостиниц Майами. Спортсмен заметил это, выхватил мобильное устройство, разбил его, а затем унёс с собой.

«Ты только можешь бить исподтишка и забирать телефоны у людей. Оставь это всё, уходи. Не ты оставляешь спорт, а спорт оставил тебя», — написал Нурмагомедов.

Очередная волна пререканий между бывшими соперниками началась после того, как Макгрегор объявил о завершении карьеры. Ирландец отреагировал на заявление россиянина о том, что у него остались положительные впечатления после победы в поединке за титул в лёгком весе. Однако экс-чемпион UFC поспешил напомнить, что за участие в конфликте Нурмагомедов заплатил штраф, а члены его команды «ушли с фингалами».

Российский боец не стал отвечать той же монетой, а лишь отметил, что в тот день соперник потерял нечто более ценное — свою честь. Позже он заявил, что привык к подобным высказываниям ирландца и уже давно перестал поддаваться на его провокации.