Менеджер Нурмагомедова ответил на высказывания Макгрегора в Twitter

Короткая ссылка
Представитель российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз прокомментировал оскорбительные посты Конора Макгрегора в социальных сетях, направленные в адрес его клиента и его семьи.
Менеджер Нурмагомедова ответил на высказывания Макгрегора в Twitter
  • © Саид Царнаев
  • РИА Новости

«Парень оскорбляет чужую жену, насмехаясь над её религией и верой. Он не понимает, что оскорбляет 1,5 млрд мусульман. Религия и семья — это табу. Конор — насильник и трус», — написал менеджер Нурмагомедова в Twitter.

Также Абдель-Азиз выразил надежду, что средства массовой информации отреагируют на подобные заявления Макгрегора.

Ранее сообщалось, что Макгрегор оскорбил жену Нурмагомедова, но быстро удалил пост.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить