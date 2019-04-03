Менеджер Нурмагомедова ответил на высказывания Макгрегора в Twitter

Представитель российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз прокомментировал оскорбительные посты Конора Макгрегора в социальных сетях, направленные в адрес его клиента и его семьи.

«Парень оскорбляет чужую жену, насмехаясь над её религией и верой. Он не понимает, что оскорбляет 1,5 млрд мусульман. Религия и семья — это табу. Конор — насильник и трус», — написал менеджер Нурмагомедова в Twitter.

Также Абдель-Азиз выразил надежду, что средства массовой информации отреагируют на подобные заявления Макгрегора.

Ранее сообщалось, что Макгрегор оскорбил жену Нурмагомедова, но быстро удалил пост.