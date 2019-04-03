Менеджер Нурмагомедова ответил на высказывания Макгрегора в Twitter
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- РИА Новости
«Парень оскорбляет чужую жену, насмехаясь над её религией и верой. Он не понимает, что оскорбляет 1,5 млрд мусульман. Религия и семья — это табу. Конор — насильник и трус», — написал менеджер Нурмагомедова в Twitter.
Также Абдель-Азиз выразил надежду, что средства массовой информации отреагируют на подобные заявления Макгрегора.
Ранее сообщалось, что Макгрегор оскорбил жену Нурмагомедова, но быстро удалил пост.