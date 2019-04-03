Макгрегор оскорбил Нурмагомедова в Twitter

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, ранее объявивший о завершении спортивной карьеры, оскорбил в Twitter чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.

«Не бойся реванша, ты, маленькая суетливая крыса. Ты сделаешь всё, что тебе скажут, как всегда», — написал Макгрегор в Twitter.

Бой между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым состоялся 7 октября 2018 года в Лас-Вегасе и закончился победой россиянина удушающим приёмом. Впоследствии стороны обсуждали проведение повторного поединка, однако в марте ирландец объявил о завершении карьеры в ММА.

Ранее Нурмагомедов рассказал об уходе Макгрегора, о переговорах с UFC и предпочтительном сопернике.