Макгрегор оскорбил Нурмагомедова в Twitter

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Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, ранее объявивший о завершении спортивной карьеры, оскорбил в Twitter чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.
Макгрегор оскорбил Нурмагомедова в Twitter
  • Reuters

«Не бойся реванша, ты, маленькая суетливая крыса. Ты сделаешь всё, что тебе скажут, как всегда», — написал Макгрегор в Twitter.

Бой между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым состоялся 7 октября 2018 года в Лас-Вегасе и закончился победой россиянина удушающим приёмом. Впоследствии стороны обсуждали проведение повторного поединка, однако в марте ирландец объявил о завершении карьеры в ММА.

Ранее Нурмагомедов рассказал об уходе Макгрегора, о переговорах с UFC и предпочтительном сопернике.

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