Макгрегор объявил о возобновлении карьеры

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор объявил о возвращении к профессиональным выступлениям спустя девять дней после завершения карьеры.

«Я хочу продолжить двигаться вперёд вместе со своими фанатами из разных религий и уголков планеты. Все вероисповедания бросают нам вызов стать лучшей версией самих себя. Это один мир, и он для всех. Увидимся в октагоне», — написал спортсмен в Twitter.

I want to move forward, with my fans of all faiths and all backgrounds.

All faiths challenge us to be our best selves.

It is one world and one for all ❤️

Now see you in the Octagon. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 4 апреля 2019 г.

Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах 26 марта. Сразу после этого ирландец активизировался в социальных сетях с оскорблениями в адрес российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова и его ближайшего окружения.

Ранее сообщалось, что Макгрегор снова провоцирует Нурмагомедова в соцсетях.