Макгрегор объявил о возобновлении карьеры

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Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор объявил о возвращении к профессиональным выступлениям спустя девять дней после завершения карьеры.
Макгрегор объявил о возобновлении карьеры
  • Reuters

«Я хочу продолжить двигаться вперёд вместе со своими фанатами из разных религий и уголков планеты. Все вероисповедания бросают нам вызов стать лучшей версией самих себя. Это один мир, и он для всех. Увидимся в октагоне», — написал спортсмен в Twitter.

Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах 26 марта. Сразу после этого ирландец активизировался в социальных сетях с оскорблениями в адрес российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова и его ближайшего окружения.

Ранее сообщалось, что Макгрегор снова провоцирует Нурмагомедова в соцсетях.

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